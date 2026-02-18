Энергетический кризис влияет на производство сгущенки в Украине

Из-за затяжных перебоев с электроснабжением украинские покупатели в феврале чаще выбирают молочные консервы с длительным сроком хранения, не требующие охлаждения. Производители, хотя и сталкиваются с осложнениями в изготовлении сгущенки, накопили запасы из-за значительного сокращения экспорта в январе.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Инфоагро.

О сегменте молочных консервов

В то же время производство сгущенки усложнилось, поскольку технологический процесс требует стабильного энергоснабжения. Тем не менее, у производителей сформировались значительные запасы готовой продукции, ведь объемы экспорта в последнее время существенно сократились. В январе поставки молочных консервов за границу были значительно ниже, чем в конце прошлого года, и достигли одного из наименьших уровней за последний период - более низкие показатели фиксировались только в конце минувшей зимы. Ожидается, что и в феврале активного экспорта сгущенки не будет.

Ценовая ситуация на рынке в феврале остается стабильной. По состоянию на середину месяца производители реализуют классическое сгущенку в оптовом сегменте в пределах привычного ценового диапазона, тогда как продукция с растительными компонентами продается дешевле. На внешних рынках натуральное сгущенка стоит дороже, чем продукция, изготовленная по техническим условиям.

В дальнейшем производители, вероятно, постараются удерживать цены на относительно стабильном уровне, поскольку сегмент молочных консервов остается экономически привлекательным.

