Енергетична криза впливає на виробництво згущеного молока в Україні

Через затяжні перебої з електропостачанням українські покупці у лютому частіше обирають молочні консерви з тривалим терміном зберігання, що не потребують охолодження. Виробники, хоча й стикаються з ускладненнями у виготовленні згущеного молока, накопичили запаси через значне скорочення експорту у січні.

Як пише Delo.ua, про це інформує Інфоагро.

Про сегмент молочних консервів

Водночас виробництво згущеного молока ускладнилося, оскільки технологічний процес потребує стабільного енергопостачання. Попри це, у виробників сформувалися значні запаси готової продукції, адже обсяги експорту останнім часом суттєво скоротилися. У січні поставки молочних консервів за кордон були значно нижчими, ніж наприкінці минулого року, та досягли одного з найменших рівнів за останній період - нижчі показники фіксувалися лише наприкінці минулої зими. Очікується, що й у лютому активного експорту згущеного молока не буде.

Цінова ситуація на ринку у лютому залишається стабільною. Станом на середину місяця виробники реалізують класичне згущене молоко в оптовому сегменті в межах звичного цінового діапазону, тоді як продукція з рослинними компонентами продається дешевше. На зовнішніх ринках натуральне згущене молоко коштує дорожче, ніж продукція, виготовлена за технічними умовами.

Надалі виробники, ймовірно, намагатимуться утримувати ціни на відносно стабільному рівні, оскільки сегмент молочних консервів залишається економічно привабливим.

Раніше повідомлялось, що українські молочні фермери та сировари опинилися під серйозним фінансовим тиском. Собівартість молока перевищує закупівельну ціну, а до осені можливе скорочення виробництва на 20%.