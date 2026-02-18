Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,26

+0,09

EUR

51,17

+0,01

Готівковий курс:

USD

43,30

43,19

EUR

51,50

51,35

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Енергетична криза впливає на виробництво згущеного молока в Україні

згущенка
Як змінюється ринок згущеного молока? / Pixabay

Через затяжні перебої з електропостачанням українські покупці у лютому частіше обирають молочні консерви з тривалим терміном зберігання, що не потребують охолодження. Виробники, хоча й стикаються з ускладненнями у виготовленні згущеного молока, накопичили запаси через значне скорочення експорту у січні.

Як пише Delo.ua, про це інформує Інфоагро.

Про сегмент молочних консервів

Водночас виробництво згущеного молока ускладнилося, оскільки технологічний процес потребує стабільного енергопостачання. Попри це, у виробників сформувалися значні запаси готової продукції, адже обсяги експорту останнім часом суттєво скоротилися. У січні поставки молочних консервів за кордон були значно нижчими, ніж наприкінці минулого року, та досягли одного з найменших рівнів за останній період - нижчі показники фіксувалися лише наприкінці минулої зими. Очікується, що й у лютому активного експорту згущеного молока не буде.

Цінова ситуація на ринку у лютому залишається стабільною. Станом на середину місяця виробники реалізують класичне згущене молоко в оптовому сегменті в межах звичного цінового діапазону, тоді як продукція з рослинними компонентами продається дешевше. На зовнішніх ринках натуральне згущене молоко коштує дорожче, ніж продукція, виготовлена за технічними умовами.

Надалі виробники, ймовірно, намагатимуться утримувати ціни на відносно стабільному рівні, оскільки сегмент молочних консервів залишається економічно привабливим.

Раніше повідомлялось, що українські молочні фермери та сировари опинилися під серйозним фінансовим тиском. Собівартість молока перевищує закупівельну ціну, а до осені можливе скорочення виробництва на 20%.

Автор:
Ольга Опенько