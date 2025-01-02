"Энергоатом" получил лицензию Westinghouse на изготовление хвостовиков тепловыделяющих сборок

НАЭК "Энергоатом" получила лицензию американской Westinghouse на изготовление хвостовиков тепловыделяющих сборок (ТВС) ядерного топлива в Украине. Об этом компания пишет в своем телеграмм-канале.

"В 2025 году мы начнем поставлять и головки, и хвостовики, производимые на мощностях "Энергоатома", компании Westinghouse. То есть, часть элементов, необходимых для изготовления топливных кассет, будут украинского производства", — цитирует НАЭК своего руководителя Петра Котина.

Ранее НАЭК завершила лицензирование производства головок для топливных кассет.

Компания уточняет, что на базе обособленного подразделения "Энергоатома" создается собственная линия по производству сборок ядерного топлива. Уже с 2026 года, благодаря собственному производству, НАЭК планирует снабжать себя ядерным топливом на 50%, а другую половину будет получать от партнеров из Westinghouse.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения "Энергоатом" полностью заместил товары российского происхождения собственным производством или поставками из стран-партнеров.

Так, на одном из подразделений НАЭК "Энергоатом" к работе готовятся производственные линии, на которых будут производить уникальные специфические запчасти, необходимые для работы энергоблоков. Раньше они поставлялись исключительно из России.

Также филиал АО "НАЭК "Энергоатом" ОП "Атомэнергомаш" развернула производство элементов локализирующих систем безопасности для отечественных АЭС.

После того, как Украина полностью отказалась от российского ядерного топлива, единственным его поставщиком стала американская компания Westinghouse .