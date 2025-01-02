"Енергоатом" отримав ліцензію Westinghouse на виготовлення хвостовиків тепловидільних збірок

НАЕК "Енергоатом" отримала ліцензію американської Westinghouse на виготовлення хвостовиків тепловидільних збірок (ТВЗ) ядерного палива в Україні. Про це компанія пише у своєму телеграм-каналі.

"У 2025 році ми почнемо постачати і голівки, і хвостовики, вироблені на потужностях "Енергоатому", компанії Westinghouse. Тобто, частина елементів, які необхідні для виготовлення паливних касет, будуть українського виробництва", - цитує НАЕК свого керівника Петра Котіна.

Раніше НАЕК завершила ліцензування виробництва головок для паливних касет.

Компанія уточнює, що на базі відокремленого підрозділу "Енергоатома" створюється власна лінія з виробництва збірок ядерного палива. Вже з 2026 року, завдяки власному виробництву, НАЕК планує забезпечувати себе ядерним паливом на 50%, а іншу половину отримуватиме від партнерів з Westinghouse.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення "Енергоатом" повністю замістив товари російського походження власним виробництвом, або поставками з країн-партнерів.

Так, на одному з підрозділів НАЕК "Енергоатом" до роботи готуються виробничі лінії, на яких виготовлятимуть унікальні специфічні запчастини, необхідні для роботи енергоблоків. Раніше вони постачались виключно з Росії.

Також філія АТ "НАЕК "Енергоатом" ВП "Атоменергомаш" розгорнула виробництво елементів локалізуючих систем безпеки для вітчизняних АЕС.

Додамо, що після того, як Україна повністю відмовилася від російського ядерного палива, єдиним його постачальником стала американська компанія Westinghouse.