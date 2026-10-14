ЕС готов снять санкции с китайского партнера РФ ради спасения поставщика ASML

Европейский Союз ведет переговоры с Китаем по взаимному снятию ограничений, чтобы спасти от банкротства немецкую компанию "Sindlhauser Materials GmbH", являющуюся ключевым поставщиком нидерландского производителя полупроводникового оборудования "ASML Holding NV".

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

В обмен на отмену китайских ограничений Брюссель рассматривает возможность снятия торговых санкций с неназванной компании из КНР, ранее обвиненной в помощи России в войне против Украины.

В июле Министерство торговли Китая внесло Sindlhauser вместе с 13 другими европейскими компаниями в список экспортного контроля в ответ на 21 пакет санкций ЕС против РФ. Официальным поводом для китайских ограничений было названо сотрудничество этих компаний с Тайванем.

Баварская фирма Sindlhauser специализируется на высокоточном производстве и передовых покрытиях для производства чипов и почти полностью зависит от поставок китайских редкоземельных и критических минералов. Без доступа к сырью предприятие рискует прекратить работу в ближайшие месяцы.

Экономическая разведка Китая и ход переговоров

Попадание малоизвестной немецкой фирмы под удар продемонстрировало уровень осведомленности Пекина об уязвимых местах европейской промышленности:

Китай смог идентифицировать поставщика ASML благодаря внедренной системе лицензирования экспорта минералов, требующей от иностранных клиентов предоставлять исчерпывающие данные о покупателях, использовании сырья и фото готовой продукции;

немецкие компании фактически передавали коммерческие тайны Пекину, тогда как правительство в Берлине не владело такой информацией из-за отсутствия собственной системы сбора экономических разведданных;

федеральное правительство Германии и власти Баварии оперативно приобщились к поиску альтернативных поставщиков, вторичной переработке сырья и финансирования, однако быстро диверсифицировать источники поставок не удалось.

Формула взаимной отмены санкций "один на один" обсудили на прошлой неделе в Пекине во время встречи главы торгового ведомства ЕС Мароша Шефчовича с министром торговли КНР Ван Веньтао на фоне попыток сократить торговый дефицит с Китаем, который уже превышает 1 миллиард долларов в день.

Стороны договорились расширить обмен информацией и заранее предупреждать экспортные ограничения. По данным источников, Евросоюз должен сделать первый шаг, упразднив санкции против китайского предприятия, прежде чем Пекин разблокирует поставки для Sindlhauser.

В то же время, европейские чиновники выражают опасения, что подобный прецедент ослабит мотивацию бизнеса искать поставщиков за пределами Китая и заставляет идти на уступки в отношении компаний, которые помогают РФ в войне.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕС готовит санкции против китайских компаний за помощь России. Европейский Союз планирует расширить санкционное давление на четыре компании из Китая, которые могут быть причастны к поддержке российского военно-оборонного комплекса.