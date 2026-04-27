Китай требует немедленно исключить свои компании из 20-го пакета санкций ЕС против России

Китай выразил резкое недовольство и выступил против включения китайских компаний в 20-й пакет антироссийских санкций Европейского Союза.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает агентство Reuters.

Китай возмущен

"ЕС, игнорируя неоднократные обращения и возражения Китая, нагло включил китайские компании в 20-й пакет антироссийских санкций", — заявили в Министерстве торговли Китая.

Китай пообещал принять необходимые меры "для защиты законных прав и интересов китайских компаний", а также предупредили Евросоюз о "последствиях".

В министерстве торговли КНР считают, что это противоречит договоренностям между руководством Китая и ЕС и подрывает уровень доверия.

В ведомстве требуют "немедленно исключить юридические и физические лица из санкционного списка".

20-й пакет санкций ЕС против России

Напомним, 23 апреля ЕС одобрил 20-й пакет санкций против России.

В него внесли шесть китайских компаний, а также девять из ОАЭ, две узбекские и по одной из Кыргызстана, Казахстана и Ирана. Все они подпадают под замораживание активов. Кроме того, запрещается предоставлять им средства, финансовые активы или экономические ресурсы.

Это первый случай, когда ограничения ЕС затронули китайские структуры. Под санкции попали компании, подозревающие в поставке России товаров двойного назначения и компонентов для ВПК.

Европейский Союз отменил санкции против двух китайских банков, которые ранее были внесены в ограничительный список за помощь России в обходе торговых санкций. Речь идет о Heihe Rural Commercial Bank и Heilongjiang Suifenhe Rural Commercial Bank.