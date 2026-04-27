Китай вимагає негайно виключити свої компанії з 20-го пакету санкцій ЄС проти Росії

Китай висловив різке невдоволення та виступив проти включення китайських компаній до 20-го пакету антиросійських санкцій Європейського Союзу.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє агентство Reuters.

Китай обурений

"ЄС, ігноруючи неодноразові звернення та заперечення Китаю, нахабно включив китайські компанії до 20-го пакету антиросійських санкцій", — заявили в Міністерстві торгівлі Китаю.

Китай пообіцяв вжити необхідних заходів "для захисту законних прав та інтересів китайських компаній", а також попередили Євросоюз про "наслідки".

У Міністерстві торгівлі КНР вважають, що це суперечить домовленостям між керівництвом Китаю та ЄС і підриває рівень довіри.

У відомстві вимагають "негайно виключити юридичних та фізичних осіб із санкційного списку".

20-й пакет санкцій ЄС проти Росії

Нагадаємо, 23 квітня ЄС схвалив 20-й пакет санкцій проти Росії.

До нього внесли шість китайських компаній, а також дев'ять з ОАЕ, дві узбецькі та по одній з Киргизстану, Казахстану та Ірану. Усі вони підпадають під заморожування активів. Крім цього, забороняється надавати їм кошти, фінансові активи або економічні ресурси.

Це перший випадок, коли обмеження ЄС торкнулися китайських структур. Під санкції потрапили компанії, які підозрюють у постачанні Росії товарів подвійного призначення та компонентів для ВПК.

Натомість Європейський Союз скасував санкції проти двох китайських банків, які раніше були внесені до обмежувального списку за допомогу Росії в обході торговельних санкцій. Йдеться про Heihe Rural Commercial Bank та Heilongjiang Suifenhe Rural Commercial Bank.