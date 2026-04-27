Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,00

+0,06

EUR

51,55

+0,17

Готівковий курс:

USD

43,90

43,75

EUR

51,70

51,50

ТОП 50 СЕО

Лідери українського
бізнесу
Вільна енергія 2.0

Вільна 
енергія 2.0
AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Китай вимагає негайно виключити свої компанії з 20-го пакету санкцій ЄС проти Росії

Китай та ЄС
Китай протестує проти включення своїх компаній у 20-й пакет антиросійських санкцій Європейського Союзу.

Китай висловив різке невдоволення та виступив проти включення китайських компаній до 20-го пакету антиросійських санкцій Європейського Союзу.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє агентство Reuters.

Китай обурений

"ЄС, ігноруючи неодноразові звернення та заперечення Китаю, нахабно включив китайські компанії до 20-го пакету антиросійських санкцій", — заявили в Міністерстві торгівлі Китаю.

Китай пообіцяв вжити необхідних заходів "для захисту законних прав та інтересів китайських компаній", а також попередили Євросоюз про "наслідки".

У Міністерстві торгівлі КНР вважають, що це суперечить домовленостям між керівництвом Китаю та ЄС і підриває рівень довіри.

У відомстві вимагають "негайно виключити юридичних та фізичних осіб із санкційного списку".

20-й пакет санкцій ЄС проти Росії

Нагадаємо, 23 квітня ЄС схвалив 20-й пакет санкцій проти Росії.

До нього внесли шість китайських компаній, а також дев'ять з ОАЕ, дві узбецькі та по одній з Киргизстану, Казахстану та Ірану. Усі вони підпадають під заморожування активів. Крім цього, забороняється надавати їм кошти, фінансові активи або економічні ресурси.

Це перший випадок, коли обмеження ЄС торкнулися китайських структур. Під санкції потрапили компанії, які підозрюють у постачанні Росії товарів подвійного призначення та компонентів для ВПК. 

Натомість Європейський Союз скасував санкції проти двох китайських банків, які раніше були внесені до обмежувального списку за допомогу Росії в обході торговельних санкцій. Йдеться про Heihe Rural Commercial Bank та Heilongjiang Suifenhe Rural Commercial Bank.

Автор:
Світлана Манько