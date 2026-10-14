ЄС готовий зняти санкції з китайського партнера РФ заради порятунку постачальника ASML

Європейський Союз веде переговори з Китаєм щодо взаємного зняття обмежень, щоб врятувати від банкрутства німецьку компанію "Sindlhauser Materials GmbH", яка є ключовим постачальником нідерландського виробника напівпровідникового обладнання "ASML Holding NV".

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

В обмін на скасування китайських обмежень Брюссель розглядає можливість зняття торговельних санкцій із неназваної компанії з КНР, яку раніше звинуватили у допомозі Росії у війні проти України.

У липні Міністерство торгівлі Китаю внесло Sindlhauser разом із 13 іншими європейськими компаніями до списку експортного контролю у відповідь на 21-й пакет санкцій ЄС проти РФ. Офіційним приводом для китайських обмежень було названо нібито співпрацю цих компаній із Тайванем.

Баварська фірма Sindlhauser спеціалізується на високоточному виробництві та передових покриттях для виробництва чипів і майже повністю залежить від постачання китайських рідкоземельних та критичних мінералів. Без доступу до сировини підприємство ризикує припинити роботу найближчими місяцями.

Економічна розвідка Китаю та перебіг переговорів

Потрапляння маловідомої німецької фірми під удар продемонструвало рівень поінформованості Пекіна про вразливі місця європейської промисловості:

Китай зміг ідентифікувати постачальника ASML завдяки запровадженій системі ліцензування експорту мінералів, яка вимагає від іноземних клієнтів надавати вичерпні дані про покупців, використання сировини та фото готової продукції;

німецькі компанії фактично передавали комерційні таємниці Пекіну, тоді як уряд у Берліні не володів такою інформацією через відсутність власної системи збору економічних розвідданих;

федеральний уряд Німеччини та влада Баварії оперативно долучилися до пошуку альтернативних постачальників, вторинної переробки сировини та фінансування, однак швидко диверсифікувати джерела постачання не вдалося.

Формулу взаємного скасування санкцій "один на один" обговорили минулого тижня в Пекіні під час зустрічі очільника торговельного відомства ЄС Мароша Шефчовича з міністром торгівлі КНР Ван Веньтао на тлі спроб скоротити торговельний дефіцит із Китаєм, який уже перевищує 1 мільярд доларів на день.

Сторони домовилися розширити обмін інформацією та заздалегідь попереджати про експортні обмеження. За даними джерел, Євросоюз має зробити перший крок, скасувавши санкції проти китайського підприємства, перш ніж Пекін розблокує поставки для Sindlhauser.

Водночас європейські посадовці висловлюють побоювання, що подібний прецедент послабить мотивацію бізнесу шукати постачальників за межами Китаю та змушує йти на поступки щодо компаній, які допомагають РФ у війні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЄС готує санкції проти китайських компаній за допомогу Росії. Європейський Союз планує розширити санкційний тиск на чотири компанії з Китаю, які можуть бути причетними до підтримки російського військово-оборонного комплексу.