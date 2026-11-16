ЕС передаст Украине 500 генераторов, 200 автобусов и понтонные мосты: детали новой помощи

Европейский Союз предоставит Украине новую партию оборудования и транспорта для поддержки инфраструктуры в зимний период. В пакет помощи войдут 500 генераторов, четыре понтонных моста и 200 автобусов.

Как пишет Dilo, об этом сообщила еврокомиссар по гуманитарной помощи и кризисному менеджменту Аджа Лябиб перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам, передает "Европейская правда".

По ее словам, Россия систематически атакует украинскую критическую инфраструктуру - системы отопления, водоснабжения и электросети, пытаясь использовать зиму как оружие.

Новая поставка дополнит €20 млн. финансовой поддержки, выделенной в сентябре. Помимо передачи генераторов и помощи с обустройством укрытий Евросоюз организует доставку четырех понтонных мостов из Норвегии и 200 автобусов из Франции.

В то же время еврокомиссар очертила три ключевых приоритета для дальнейшей поддержки Украины:

усиление солидарности в рамках Механизма гражданской защиты ЕС;

заключение двусторонних соглашений для закрытия пробелов в системе противовоздушной обороны;

укрепление безопасности в Черном море для защиты мировой торговли и продовольственной безопасности.

Напомним, Совет Европейского Союза одобрил выплату Украине чуть менее €8 млрд в рамках Ukraine Facility. Это самый большой отдельный платеж Киеву, осуществленный ЕС по этой программе.