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ЄС передасть Україні 500 генераторів, 200 автобусів та понтонні мости: деталі нової допомоги

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Євросоюз відправить 500 генераторів та облаштує укриття в Україні / Depositphotos

Європейський Союз надасть Україні нову партію обладнання та транспорту для підтримки інфраструктури в зимовий період. До пакета допомоги увійдуть 500 генераторів, чотири понтонні мости та 200 автобусів.

Як пише Dilo, про це повідомила єврокомісарка з гуманітарної допомоги та кризового менеджменту Аджа Лябіб перед засіданням Ради ЄС у закордонних справах, передає "Європейська правда".

За її словами, Росія систематично атакує українську критичну інфраструктуру — системи опалення, водопостачання та електромережі, намагаючись використати зиму як зброю.

Нова поставка доповнить €20 млн фінансової підтримки, виділеної у вересні. Окрім передачі генераторів та допомоги з облаштуванням укриттів, Євросоюз організує доставку чотирьох понтонних мостів із Норвегії та 200 автобусів із Франції.

Водночас єврокомісарка окреслила три ключові пріоритети для подальшої підтримки України:

  • посилення солідарності в межах Механізму цивільного захисту ЄС;
  • укладання двосторонніх угод для закриття прогалин в українській системі протиповітряної оборони;
  • зміцнення безпеки в Чорному морі для захисту світової торгівлі та продовольчої безпеки.

Нагадаємо, Рада Європейського Союзу схвалила виплату Україні трохи менше €8 млрд у межах Ukraine Facility. Це найбільший окремий платіж Києву, здійснений ЄС за цією програмою.

Автор:
Тетяна Бесараб

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