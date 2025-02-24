ЕС предлагает поправки к американскому проекту резолюции ООН по войне в Украине

Страны ЕС предложили ряд поправок к американскому проекту резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по третьей годовщине российской войны против Украины, чтобы согласовать его с позицией большинства стран. Также обсуждается возможность вынесения этого вопроса на Совбез ООН.

Об этом сообщает Укринформ.

В понедельник, 24 февраля, Генассамблея будет рассматривать по меньшей мере два проекта резолюции – от группы большинства демократических стран, среди которых и Украина, и американский вариант.

Отмечается, что уже известно о трех поправок к проекту США, предложенных 25 странами ЕС и Великобританией.

Европейские страны предлагают заменить "российско-украинский конфликт" на "полномасштабное вторжение Российской Федерации в Украину"; добавить подпункт: "подтверждая свою приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины внутри ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды"; вставить слова «справедливого и всеобъемлющего» по отношению к миру; дописать в конце: "в соответствии с Уставом ООН и принципами суверенного равенства и территориальной целостности государств".

США предложили в ООН собственную резолюцию

Ранее представители Соединенных Штатов предложили в ООН свой проект резолюции по третьей годовщине полномасштабного вторжения России в Украину. Эта резолюция под названием "Путь к миру" существенно отличается от текста, который подготовили Украина и европейские партнеры, поскольку содержит правки, предложенные российской стороной.

Сам текст состоит из одного предложения: "Генеральная Ассамблея, выражая скорбь по поводу трагической гибели людей в ходе российско-украинского конфликта, подтверждая, что главной целью Организации Объединенных Наций, как отмечено в Уставе ООН, является поддержание международного мира и безопасности и мирное разрешение споров и продолжения конфликта между Украиной и продолжающимся миром и продолжающимся миром и продолжающимся миром". Ключевым моментом является то, что резолюция США содержит правки российской стороны, являющейся агрессором в войне.

Напомним, 24 февраля в Украину прибыли иностранные делегации, в том числе президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и многие другие иностранные гости. Лидеры Финляндии, Дании, Исландии, Норвегии и Швеции также прибыли в Киев. Из-за приезда иностранных делегаций в центре столицы временно ограничат движение транспорта и парковку, а общественный транспорт изменит маршруты движения.