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ЄС пропонує поправки до американського проєкту резолюції ООН щодо війни в Україні

ЄС пропонує поправки до американського проєкту резолюції ООН щодо війни в Україні
Генасамблея ООН. Фото: UN News/X

Країни ЄС запропонували низку поправок до американського проєкту резолюції Генеральної Асамблеї ООН щодо третіх роковин російської війни проти України, щоб узгодити його з позицією більшості країн. Також обговорюється можливість винесення цього питання на Радбез ООН.

Про це повідомляє Укрінформ.

У понеділок, 24 лютого, Генасамблея розглядатиме щонайменше два проєкти резолюції – від групи більшості демократичних країн, серед яких і Україна, та американський варіант. 

Зазначається, що вже відомо принаймні про три поправки до проєкту США, запропоновані 25 країнами ЄС та Великою Британією. 

Європейські країни пропонують замінити "російсько-український конфлікт" на "повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну"; додати підпункт: "підтверджуючи свою відданість суверенітету, незалежності, єдності та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи її територіальні води"; вставити слова «справедливого і всеосяжного» щодо миру; дописати в кінці: "відповідно до Статуту ООН і принципів суверенної рівності та територіальної цілісності держав".

США запропонували в ООН власну резолюцію

Раніше представники Сполучених Штатів запропонували в ООН свій проєкт резолюції щодо третіх роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ця резолюція під назвою "Шлях до миру" суттєво відрізняється від тексту який підготували Україна та європейські партнери, оскільки містить правки, запропоновані російською стороною.

Сам текст складається з одного речення: "Генеральна Асамблея, висловлюючи скорботу з приводу трагічної загибелі людей в ході російсько-українського конфлікту, підтверджуючи, що головною метою Організації Об'єднаних Націй, як зазначено у Статуті ООН, є підтримання міжнародного миру і безпеки та мирне вирішення спорів, – закликає до швидкого припинення конфлікту та подальшого досягнення тривалого миру між Україною та Росією". Ключовим моментом є те, що резолюція США містить правки російської сторони, яка є агресором у війні.

Нагадаємо, 24 лютого в Україну прибули іноземні делегації, зокрема президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та багато інших іноземних гостей. Лідери Фінляндії, Данії, Ісландії, Норвегії та Швеції також прибули до Києва. Через приїзд іноземних делегацій в центрі столиці тимчасово обмежать рух транспорту і паркування, а громадський транспорт змінить маршрути руху.

Автор:
Тетяна Бесараб