ЕС выделяет €10 миллионов для поддержки независимых СМИ в Украине — Матернова

Европейский Союз объявил о новом пакете помощи независимым средствам массовой информации в Украине на сумму €10 миллионов.

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Об этом сообщила посол ЕС в Украине Катарина Матернова во время встречи с журналистами, пишет "Укринформ".

По ее словам, из этой суммы €7 миллионов уже в процессе распределения:

€2 миллиона получит организация "Репортеры без границ" для поддержки небольших медиа и журналистов, работающих в условиях риска.

€3 миллиона будут переданы организации Internews для Фонда развития медиа и последующего субгрантирования.

€1 миллион получит Институт массовой информации (ИМИ) для поддержки малых и средних СМИ.

Еще €1 миллион будет направлен на ряд культурных и журналистских проектов, среди которых Black Sea Foundation, Docudays и Culture vs War .

Кроме того, в мае ЕС объявит конкурс на дополнительные 3 миллиона евро для поддержки региональных СМИ и независимых журналистов.

Поддержка украинских медиа

Матернова напомнила, что с 2017 года ЕС выделил более 100 миллионов евро в поддержку независимых медиа в Украине. После полномасштабного вторжения в феврале 2022 года этот показатель вырос еще на €37 миллионов, в том числе €16 миллионов получило Общественное вещание.

Кроме того, действуют дополнительные проекты на сумму около €20 миллионов, направленные на развитие малых и средних СМИ, из которых €8 миллионов уже использовано.

Посол также подчеркнула, что в первые дни полномасштабного вторжения ЕС стал одним из первых и самых больших доноров для украинских медиа. В частности, было срочно перепрограммировано 200 миллионов евро для чрезвычайной поддержки.

"Мы эвакуировали журналистов, мы были теми, кто финансировал центр с редакцией в Перемышле, куда переезжали издания, и мы в первые дни и недели предоставили десятки экстренных грантов СМИ, что стало спасательным кругом, когда других даже не было", — подчеркнула Матернова и добавила, что ЕС продолжает поддерживать ЕС.

Трамп прекратил финансирование "Голоса Америки" и "Радио Свобода"

14 марта президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал указ о сокращении 7 федеральных агентств США. Среди них — Агентство глобальных медиа, которое управляет "Радио Свобода" и "Голосом Америки".

На следующий день работники VOA получили уведомление о переводе в оплачиваемый административный отпуск. Директор вещателя Майкл Абрамовиц заявил, что впервые за 83 года существования "Голос Америки" заставили замолчать. В отпуск отправили более 1300 сотрудников, включая журналистов, продюсеров и технического персонала.

О полном прекращении вещания сообщил и руководитель украинской службы VOA Руслан Петричко. По его словам, все работники украинской редакции также лишились доступа к работе.

Журналистка Ксения Туркова добавила, что сотрудникам отключили рабочие электронные ящики и чаты, а также запретили забирать личные вещи из офиса.