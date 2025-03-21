- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
ЕС выделяет €10 миллионов для поддержки независимых СМИ в Украине — Матернова
Европейский Союз объявил о новом пакете помощи независимым средствам массовой информации в Украине на сумму €10 миллионов.
Об этом сообщила посол ЕС в Украине Катарина Матернова во время встречи с журналистами, пишет "Укринформ".
По ее словам, из этой суммы €7 миллионов уже в процессе распределения:
- €2 миллиона получит организация "Репортеры без границ" для поддержки небольших медиа и журналистов, работающих в условиях риска.
- €3 миллиона будут переданы организации Internews для Фонда развития медиа и последующего субгрантирования.
- €1 миллион получит Институт массовой информации (ИМИ) для поддержки малых и средних СМИ.
- Еще €1 миллион будет направлен на ряд культурных и журналистских проектов, среди которых Black Sea Foundation, Docudays и Culture vs War .
Кроме того, в мае ЕС объявит конкурс на дополнительные 3 миллиона евро для поддержки региональных СМИ и независимых журналистов.
Поддержка украинских медиа
Матернова напомнила, что с 2017 года ЕС выделил более 100 миллионов евро в поддержку независимых медиа в Украине. После полномасштабного вторжения в феврале 2022 года этот показатель вырос еще на €37 миллионов, в том числе €16 миллионов получило Общественное вещание.
Кроме того, действуют дополнительные проекты на сумму около €20 миллионов, направленные на развитие малых и средних СМИ, из которых €8 миллионов уже использовано.
Посол также подчеркнула, что в первые дни полномасштабного вторжения ЕС стал одним из первых и самых больших доноров для украинских медиа. В частности, было срочно перепрограммировано 200 миллионов евро для чрезвычайной поддержки.
"Мы эвакуировали журналистов, мы были теми, кто финансировал центр с редакцией в Перемышле, куда переезжали издания, и мы в первые дни и недели предоставили десятки экстренных грантов СМИ, что стало спасательным кругом, когда других даже не было", — подчеркнула Матернова и добавила, что ЕС продолжает поддерживать ЕС.
Трамп прекратил финансирование "Голоса Америки" и "Радио Свобода"
14 марта президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал указ о сокращении 7 федеральных агентств США. Среди них — Агентство глобальных медиа, которое управляет "Радио Свобода" и "Голосом Америки".
На следующий день работники VOA получили уведомление о переводе в оплачиваемый административный отпуск. Директор вещателя Майкл Абрамовиц заявил, что впервые за 83 года существования "Голос Америки" заставили замолчать. В отпуск отправили более 1300 сотрудников, включая журналистов, продюсеров и технического персонала.
О полном прекращении вещания сообщил и руководитель украинской службы VOA Руслан Петричко. По его словам, все работники украинской редакции также лишились доступа к работе.
Журналистка Ксения Туркова добавила, что сотрудникам отключили рабочие электронные ящики и чаты, а также запретили забирать личные вещи из офиса.