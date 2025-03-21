ЄС виділяє €10 мільйонів для підтримки незалежних ЗМІ в Україні - Матернова

Європейський Союз оголосив про новий пакет допомоги для незалежних засобів масової інформації в Україні на суму €10 мільйонів.

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Про це повідомила посол ЄС в Україні Катаріна Матернова під час зустрічі з журналістами, пише "Укрінформ".

За її словами, з цієї суми €7 мільйонів уже в процесі розподілу:

€2 мільйони отримає організація "Репортери без кордонів" для підтримки невеликих медіа та журналістів, які працюють в умовах ризику.

€3 мільйони будуть передані організації Internews для Фонду розвитку медіа та подальшого субгрантування.

€1 мільйон отримає Інститут масової інформації (ІМІ) для підтримки малих і середніх ЗМІ.

Ще €1 мільйон буде спрямовано на низку культурних та журналістських проєктів, серед яких Black Sea Foundation, Docudays та Culture vs War .

Крім того, у травні ЄС оголосить конкурс на додаткові €3 мільйони для підтримки регіональних ЗМІ та незалежних журналістів.

Підтримка українських медіа

Матернова нагадала, що з 2017 року ЄС виділив понад €100 мільйонів на підтримку незалежних медіа в Україні. Після повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року цей показник зріс ще на €37 мільйонів, зокрема €16 мільйонів отримало Суспільне мовлення.

Окрім цього, діють додаткові проєкти на суму близько €20 мільйонів, спрямовані на розвиток малих і середніх ЗМІ, з яких €8 мільйонів уже використано.

Посол також наголосила, що в перші дні повномасштабного вторгнення ЄС став одним із перших і найбільших донорів для українських медіа. Зокрема, було терміново перепрограмовано €200 мільйонів для надзвичайної підтримки.

"Ми евакуйовували журналістів, ми були тими, хто фінансував центр із редакцією в Перемишлі, куди переїжджали видання, і ми в перші дні та тижні надали десятки екстрених грантів ЗМІ, що стало рятувальним колом, коли інших навіть не було", — підкреслила Матернова і додала, що ЄС продовжує підтримувати незалежні медіа як ключовий елемент демократії та свободи слова в Україні.

Трамп припинив фінансування "Голосу Америки" і "Радіо Свобода"

14 березня президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підписав указ щодо скорочення 7 федеральних агентств США. Серед них — Агентство глобальних медіа, яке керує "Радіо Свобода" та "Голосом Америки".

Наступного дня працівники VOA отримали повідомлення про переведення в оплачувану адміністративну відпустку. Директор мовника Майкл Абрамовіц заявив, що вперше за 83 роки існування "Голос Америки" змусили замовкнути. У відпустку відправили понад 1300 співробітників, включно з журналістами, продюсерами та технічним персоналом.

Про повне припинення мовлення повідомив і керівник української служби VOA Руслан Петричка. За його словами, всі працівники української редакції також втратили доступ до роботи.

Журналістка Ксенія Туркова додала, що співробітникам відімкнули робочі електронні скриньки та чати, а також заборонили забирати особисті речі з офісу.