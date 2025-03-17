Трамп скасував помилування Байдена через підпис автоматичною ручкою

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив помилування свого попередника Джо Байдена, затверджені в його останній день на посаді, недійсними через те, що для їхнього підпису використали автоматичний пристрій.

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Про це Трамп написав у соцмережі TruthSocial.

"Помилування", які сонний Джо Байден дарував, оголошуються недійсними, такими, що не мають юридичної сили і наслідків, оскільки їх підписав автоматичний пристрій, що відтворює підпис", - наголосив Трамп.

Він додав, що його попередник не підписував зазначені документи й "нічого про них не знав".

"Необхідні документи про помилування не були роз'яснені Байдену або схвалені ним. Він нічого про них не знав, а ті, хто знав, могли вчинити злочин. Тому ті, хто входив до Комітету з питань помилування, які знищили і видалили всі докази, отримані під час дворічного полювання на відьом проти мене і багатьох інших невинних людей, повинні повністю усвідомлювати, що вони підлягають розслідуванню на найвищому рівні. Справа в тому, що вони, ймовірно, відповідальні за документи, які були підписані від їхнього імені без відома або згоди найгіршого президента в історії нашої країни, шахрая Джо Байдена!" - резюмував Трамп.

Як пише Economic Times, зокрема, президенти США та чиновники використовують автоматичний пристрій для підписання законопроєктів, указів та офіційної кореспонденції.

Як пише Bloomberg , Байдена в останній день президентства підписав указ про помилування людей, які розслідували штурм Капітолію 6 січня 2021 року, побоюючись, що Трамп почне переслідувати їх за політичними мотивами.