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Трамп отменил помилование Байдена из-за подписи автоматической ручкой
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил помилования своего предшественника Джо Байдена, утвержденные в его последний день в должности, недействительными из-за того, что для их подписи использовали автоматическое устройство.
Об этом Трамп написал в соцсети TruthSocial.
"Помилования", которые сонный Джо Байден даровал, объявляются недействительными, не имеющими юридической силы и последствий, поскольку их подписало автоматическое воспроизводящее подпись устройство", — подчеркнул Трамп.
Он добавил, что его предшественник не подписывал указанные документы и "ничего о них не знал".
"Необходимые документы о помиловании не были разъяснены Байдену или одобрены им. Он ничего о них не знал, а те, кто знал, могли совершить преступление. в том, что они, вероятно, ответственны за документы, которые были подписаны от их имени без ведома или согласия худшего президента в истории нашей страны, мошенника Джо Байдена!" – резюмировал Трамп.
Как пишет Economic Times, в частности президенты США и чиновники используют автоматическое устройство для подписания законопроектов, указов и официальной корреспонденции.
Как пишет Bloomberg , Байден в последний день президентства подписал указ о помиловании людей, расследовавших штурм Капитолия 6 января 2021 года, опасаясь, что Трамп начнет преследовать их по политическим мотивам.