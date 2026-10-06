ЕС хочет назначить единого оператора для закупки энергоносителей из-за нового кризиса

Европейский Союз намерен назначить специального оператора рынка для помощи странам блока в закупке энергоносителей. Это решение принимается на фоне того, как Европа сталкивается со вторым масштабным ценовым кризисом менее чем за пять лет.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила в Европейском парламенте в Страсбурге о планах вывести систему совместных закупок на "новый уровень".

Эту систему изначально создавали для объединения спроса на газ после полномасштабного вторжения России в Украину, однако теперь планируется распространить и на другие источники энергии. В то же время, детали относительно механизма избрания оператора и его точных полномочий пока не уточняются.

Изменение подхода к энергетической безопасности

Предыдущая модель совместных закупок была направлена на объединение спроса европейских покупателей с предложениями поставщиков для снижения цен и диверсификации поставок.

Однако ее результативность вызвала немало споров, поскольку крупные покупатели в большинстве своем продолжали пользоваться собственными двусторонними контрактами.

"Мы хотим перейти от простого поиска партнеров к объединению спроса и поручить оператору рынка осуществлять совместные закупки. Нам нужно инвестировать в нашу устойчивость", – подчеркнула Урсула фон дер Ляен.

Воздействие внешних факторов

Новая инициатива появилась на фоне нового всплеска цен на энергоносители, вызванного длительными перебоями с поставками нефти и газа через Ормузский пролив.

Ожидается, что этот вопрос станет центральным во время встречи лидеров ЕС в Брюсселе на следующей неделе.

Еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен уже призвал государства-члены рассмотреть шаги по ограничению спроса, хотя возможности быстро повлиять на снижение цен в краткосрочной перспективе остаются ограниченными.

Ранее сообщалось, что начало войны в Иране и рост цен на электроэнергию спровоцировали настоящий бум на рынке возобновляемой энергетики в Европе. Количество заказов на крышные солнечные системы с конца февраля возросло более чем вдвое.