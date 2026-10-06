ЄС хоче призначити єдиного оператора для закупівлі енергоносіїв через нову кризу

Європейський Союз має намір призначити спеціального оператора ринку для допомоги країнам блоку в закупівлі енергоносіїв. Це рішення ухвалюють на тлі того, як Європа стикається з другою масштабною ціновою кризою менш ніж за п’ять років.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила у Європейському парламенті у Страсбурзі про плани вивести систему спільних закупівель на "новий рівень".

Цю систему спочатку створювали для об'єднання попиту на газ після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, проте тепер її планують поширити й на інші джерела енергії. Водночас деталі щодо механізму обрання оператора та його точних повноважень наразі не уточнюються.

Зміна підходу до енергетичної безпеки

Попередня модель спільних закупівель була спрямована на об'єднання попиту європейських покупців із пропозиціями постачальників задля зниження цін та диверсифікації постачання.

Проте її результативність викликала чимало суперечок, оскільки великі покупці здебільшого продовжували користуватися власними двосторонніми контрактами.

"Ми хочемо перейти від простого пошуку партнерів до об’єднання попиту та доручити оператору ринку здійснювати спільні закупівлі. Нам потрібно інвестувати в нашу стійкість", — підкреслила Урсула фон дер Ляєн.

Вплив зовнішніх факторів

Нова ініціатива з'явилася на тлі нового сплеску цін на енергоносії, спричиненого тривалими перебоями з постачанням нафти та газу через Ормузьку протоку.

Очікується, що це питання стане центральним під час зустрічі лідерів ЄС у Брюсселі наступного тижня.

Єврокомісар з питань енергетики Ден Йоргенсен вже закликав держави-члени розглянути кроки щодо обмеження попиту, хоча можливості швидко вплинути на зниження цін у короткостроковій перспективі залишаються обмеженими.

Раніше повідомлялося, що початок війни в Ірані та зростання цін на електроенергію спровокували справжній бум на ринку відновлюваної енергетики у Європі. Кількість замовлень на дахові сонячні системи з кінця лютого зросла більш ніж удвічі.