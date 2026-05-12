Эстония выделила дополнительные 17 млн евро на развитие границы с Россией

Кабинет министров Эстонии принял изменения в государственный бюджет на 2026 год, согласно которым на обустройство границы с Россией дополнительно направят 17 млн евро. Денежные средства пойдут на выполнение контрактов в рамках проекта усиления восточного рубежа Евросоюза.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу эстонского правительства.

По словам министра финансов Юргена Лиги, правительство сокращает расходы в других отраслях, чтобы профинансировать приоритеты безопасности. Это позволит не только продолжить строительство, но и привлечь современные технологии для наблюдения за границей.

Искусственный интеллект и безопасность Европы

Новый пакет финансирования позволит Эстонии завершить создание технологически продвинутого защитного барьера.

Основные направления использования средств:

Внедрение ИИ: инвестиции в системы искусственного интеллекта для автоматического обнаружения нарушений на границе.

Завершение работ: министр внутренних дел Игорь Таро отметил, что дополнительные ресурсы позволят закончить строительство "самой лучшей и безопасной внешней границы Европы" уже в 2027 году.

Экономия бюджета: несмотря на дополнительные расходы на безопасность, общий баланс бюджета улучшится на 15 млн евро из-за оптимизации других статей расходов.

Решение эстонского правительства является стратегическим не только для страны, но и для всего ЕС, поскольку эстонско-российская граница является внешней границей союза. В то же время, масштабное усиление обороны продолжается и в Украине: Кабмин подготовил изменения в бюджет-2026, которые предусматривают значительный рост расходов на безопасность благодаря кредитам от Евросоюза.

