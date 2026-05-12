Эстония выделила дополнительные 17 млн евро на развитие границы с Россией

Эстония выделила дополнительные 17 млн евро на развитие границы с Россией / Википедия

Кабинет министров Эстонии принял изменения в государственный бюджет на 2026 год, согласно которым на обустройство границы с Россией дополнительно направят 17 млн евро. Денежные средства пойдут на выполнение контрактов в рамках проекта усиления восточного рубежа Евросоюза.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу эстонского правительства.

По словам министра финансов Юргена Лиги, правительство сокращает расходы в других отраслях, чтобы профинансировать приоритеты безопасности. Это позволит не только продолжить строительство, но и привлечь современные технологии для наблюдения за границей.

Искусственный интеллект и безопасность Европы

Новый пакет финансирования позволит Эстонии завершить создание технологически продвинутого защитного барьера.

Основные направления использования средств:

  • Внедрение ИИ: инвестиции в системы искусственного интеллекта для автоматического обнаружения нарушений на границе.
  • Завершение работ: министр внутренних дел Игорь Таро отметил, что дополнительные ресурсы позволят закончить строительство "самой лучшей и безопасной внешней границы Европы" уже в 2027 году.
  • Экономия бюджета: несмотря на дополнительные расходы на безопасность, общий баланс бюджета улучшится на 15 млн евро из-за оптимизации других статей расходов.

Решение эстонского правительства является стратегическим не только для страны, но и для всего ЕС, поскольку эстонско-российская граница является внешней границей союза. В то же время, масштабное усиление обороны продолжается и в Украине: Кабмин подготовил изменения в бюджет-2026, которые предусматривают значительный рост расходов на безопасность благодаря кредитам от Евросоюза.

Напомним, Эстония потратит 500 млн евро на дроны вместо бронетехники. Правительство страны решило приостановить покупку боевых машин, направив полмиллиарда евро на дроны, беспилотные системы и противовоздушную оборону для создания более современной и гибкой армии.

Автор:
Максим Кольц