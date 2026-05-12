Естонія виділила додаткові 17 млн євро на розбудову кордону з Росією

Естонія виділила додаткові 17 млн євро на розбудову кордону з Росією / Вікіпедія

Кабінет міністрів Естонії ухвалив зміни до державного бюджету на 2026 рік, згідно з якими на облаштування кордону з Росією додатково спрямують 17 млн євро. Кошти підуть на виконання контрактів у межах проєкту посилення східного рубежу Євросоюзу.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу естонського уряду.

За словами міністра фінансів Юргена Лігі, уряд скорочує видатки в інших галузях, щоб профінансувати безпекові пріоритети. Це дозволить не лише продовжити будівництво, а й залучити сучасні технології для нагляду за кордоном.

Штучний інтелект та безпека Європи

Новий пакет фінансування дозволить Естонії завершити створення технологічно просунутого захисного бар'єра.

Основні напрямки використання коштів:

  • Впровадження ШІ: інвестиції в системи штучного інтелекту для автоматичного виявлення порушень на кордоні.
  • Завершення робіт: міністр внутрішніх справ Ігор Таро зазначив, що додаткові ресурси дозволять закінчити будівництво "найкращого і найбезпечнішого зовнішнього кордону Європи" вже у 2027 році.
  • Економія бюджету: попри додаткові витрати на безпеку, загальний баланс бюджету покращиться на 15 млн євро через оптимізацію інших статей видатків.

Рішення естонського уряду є стратегічним не лише для країни, а й для всього ЄС, оскільки естонсько-російська межа є зовнішнім кордоном союзу. Водночас масштабне посилення оборони триває і в Україні: Кабмін підготував зміни до бюджету-2026, які передбачають значне зростання видатків на безпеку завдяки кредитам від Євросоюзу.

Нагадаємо, Естонія витратить 500 млн євро на дрони замість бронетехніки. Уряд країни вирішив призупинити купівлю бойових машин, спрямувавши пів мільярда євро на дрони, безпілотні системи та протиповітряну оборону для створення більш сучасної та гнучкої армії.

Автор:
Максим Кольц