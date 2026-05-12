Естонія виділила додаткові 17 млн євро на розбудову кордону з Росією

Кабінет міністрів Естонії ухвалив зміни до державного бюджету на 2026 рік, згідно з якими на облаштування кордону з Росією додатково спрямують 17 млн євро. Кошти підуть на виконання контрактів у межах проєкту посилення східного рубежу Євросоюзу.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу естонського уряду.

За словами міністра фінансів Юргена Лігі, уряд скорочує видатки в інших галузях, щоб профінансувати безпекові пріоритети. Це дозволить не лише продовжити будівництво, а й залучити сучасні технології для нагляду за кордоном.

Штучний інтелект та безпека Європи

Новий пакет фінансування дозволить Естонії завершити створення технологічно просунутого захисного бар'єра.

Основні напрямки використання коштів:

Впровадження ШІ: інвестиції в системи штучного інтелекту для автоматичного виявлення порушень на кордоні.

Завершення робіт: міністр внутрішніх справ Ігор Таро зазначив, що додаткові ресурси дозволять закінчити будівництво "найкращого і найбезпечнішого зовнішнього кордону Європи" вже у 2027 році.

Економія бюджету: попри додаткові витрати на безпеку, загальний баланс бюджету покращиться на 15 млн євро через оптимізацію інших статей видатків.

Рішення естонського уряду є стратегічним не лише для країни, а й для всього ЄС, оскільки естонсько-російська межа є зовнішнім кордоном союзу. Водночас масштабне посилення оборони триває і в Україні: Кабмін підготував зміни до бюджету-2026, які передбачають значне зростання видатків на безпеку завдяки кредитам від Євросоюзу.

