Эстония выделит €10 млн на программу НАТО PURL для усиления обороны Украины

Эстония выделит €10 млн на программу НАТО PURL для усиления обороны Украины
Украине необходима быстрая поддержка для защиты гражданских/x.com.Tsahkna

Эстония объявила о вкладе в размере 10 млн евро по инициативе НАТО PURL (Prioritised Ukraine Requirements List – Перечень приоритетных требований для Украины), направленную на срочное укрепление обороны Украины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на министра иностранных дел Эстонии Маргуса Тсахкну.

Тсахкна заявил, что Россия не демонстрирует никаких признаков стремления к миру, продолжая атаки на фронте и массированные обстрелы украинских городов.

По его словам, Украине необходима скорая поддержка для защиты гражданских, удержания линии фронта и продвижения к миру.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил развитие программы PURL с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

"Обсудили программу PURL, которую мы очень ценим. Она уже хорошо двигается. Обсудили, как ее еще расширить, чем именно наполнить, и привлечение других стран. Эта программа помогает Украине покупать именно то оружие, которое защищает жизнь людей. Спасибо!" – отметил глава государства.

По словам Марка Рютте, уже удалось собрать более 2 млрд евро, которые направляются на закупку вооружения и боеприпасов, в частности систем ПВО, которые не производятся в Европе.

К инициативе присоединились Дания, Норвегия, Швеция, Канада, Нидерланды, Германия, Люксембург и другие страны. Переговоры по расширению круга участников продолжаются.

Напомним, августе США и НАТО объявили о запуске инициативы PURL, которая предусматривает отправку американского оружия в Украину за счет европейских стран. Координирует процесс НАТО.

Автор:
Татьяна Гойденко