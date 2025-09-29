Естонія виділить €10 млн на програму НАТО PURL для посилення оборони України

Естонія оголосила про внесок у розмірі 10 млн євро на ініціативу НАТО PURL (Prioritised Ukraine Requirements List – Перелік пріоритетних вимог для України), спрямовану на термінове зміцнення оборони України.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на міністра закордонних справ Естонії Маргуса Тсахкну.

Тсахкна заявив, що Росія не демонструє жодних ознак прагнення до миру, продовжуючи атаки на фронті та масовані обстріли українських міст.

За його словами, Україні необхідна швидка підтримка для захисту цивільних, утримання лінії фронту та просування до миру.

Президент України Володимир Зеленський обговорив розвиток програми PURL з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

"Обговорили програму PURL, яку ми дуже цінуємо. Вона вже добре рухається. Обговорили, як її ще розширити, чим саме наповнити, та залучення інших країн. Ця програма допомагає Україні купувати саме ту зброю, яка захищає життя людей. Дякую!" — зазначив глава держави.

За словами Марка Рютте, вже вдалося зібрати понад €2 млрд, які спрямовуються на закупівлю озброєння та боєприпасів, зокрема систем ППО, що не виробляються в Європі.

До ініціативи приєдналися Данія, Норвегія, Швеція, Канада, Нідерланди, Німеччина, Люксембург та інші країни. Переговори щодо розширення кола учасників тривають.

Нагадаємо, серпні США та НАТО оголосили про запуск ініціативи PURL, яка передбачає надсилання американської зброї в Україну коштом європейських країн. Координує процес НАТО.