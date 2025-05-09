Ethereum за неделю подорожал почти на 33%: сколько стоит криптомонета сегодня

На этой неделе криптомонета Ethereum показала самый высокий рост с 2021 года. Второй по величине цифровой токен по рыночной стоимости 9 мая подскочил на 14% до $2490, увеличив свой недельный рост почти до 33%.

Об этом сообщает Вloomberg.

Это самый недельный прирост Ethereum за последние четыре года, когда спекулятивные излишества и низкие процентные ставки подпитывали криптовалютный бум эпохи пандемии. К моменту написания материала стоимость Ethereum снизилась до $2349.



Рост стоимости Ethereum также отражает возобновление внимания инвесторов к продолжающемуся технологическому обновлению одноименной платформы. Сеть, широко считающаяся коммерческой основой криптовалюты, недавно внедрила обновление Pectra. Изменения направлены на снижение комиссий по транзакции, повышение эффективности сети и включение более сложных функций кошелька – шаги, которые считаются необходимыми для отражения конкуренции со стороны конкурентов.

Несмотря на недельный рост, курс Ethereum по-прежнему ниже исторического максимума, достигнутый в ноябре 2021 года, примерно на 50%. Эта криптомонета продолжает отставать от биткоина и других наиболее эффективных цифровых активов.

Биткоин сегодня вырос на 1,7% до $104 336, поскольку настроения в цифровых активах улучшились после нового торгового соглашения между США и Великобританией. Соглашение сигнализирует об оттепелях в глобальных экономических отношениях после периода эскалации тарифов за время второго правления президента Дональда Трампа. К моменту написания материала биткоин несколько потерял в цене и стоил $102789.



"Импульс силен и может сохраниться. Новый прорыв и политическая поддержка, вероятно, привлекут новых покупателей", – сказал Валентин Фурнье, ведущий аналитик исследований BRN.

Напомним, 2 мая цена за биткоин приблизилась к 100 тысячам долларов, достигнув самого высокого уровня за последние несколько месяцев. А 8 мая курс биткоина достиг $101 329, что на 4,7% выше, чем в предыдущий день.