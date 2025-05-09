Ethereum за тиждень подорожчав майже на 33%: скільки коштує криптомонета сьогодні

Цього тижня криптомонета Ethereum показала найвище зростання з 2021 року. Другий за величиною цифровий токен за ринковою вартістю 9 травня підскочив на 14% до $2490, збільшивши своє тижневе зростання майже до 33%.

Про це повідомляє Вloomberg.

Це найрізкіший тижневий приріст Ethereum за останні чотири роки, коли спекулятивні надмірності та низькі відсоткові ставки підживлювали криптовалютний бум епохи пандемії. На момент написання матеріалу вартість Ethereum знизилася до $2349.



Зростання вартості Ethereum також відображає відновлення уваги інвесторів до технологічного оновлення однойменної платформи, що триває. Мережа, що широко вважається комерційною основою криптовалюти, нещодавно впровадила оновлення Pectra. Зміни спрямовані на зниження комісій за транзакції, підвищення ефективності мережі та включення складніших функцій гаманця — кроки, які вважаються необхідними для відображення конкуренції з боку конкурентів.

Незважаючи на тижневе зростання, курс Ethereum, як і раніше, нижчий за історичний максимум, досягнутий у листопаді 2021 року, приблизно на 50%. Ця криптомонета продовжує відставати від біткоїну та інших найбільш ефективних цифрових активів.

Біткоїн сьогодні виріс на 1,7% до $104 336, оскільки настрої в цифрових активах покращилися після нової торгової угоди між США та Великобританією. Угода сигналізує про відлигу у глобальних економічних відносинах після періоду ескалації тарифів за час другого правління президента Дональда Трампа. На момент написання матеріалу біткоїн дещо втратив у ціні і коштував $102789.



"Імпульс сильний і може зберегтися. Новий прорив та політична підтримка, ймовірно, залучать нових покупців ", - сказав Валентин Фурньє, провідний аналітик досліджень BRN.

Нагадаємо, 2 травня ціна за біткоїн наблизилася до 100 тисяч доларів, досягнувши найвищого рівня за останні кілька місяців. А 8 травня курс біткоїна сягнув $101 329, що на 4,7% вище, ніж попереднього дня.