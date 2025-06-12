Евгений Донец раскрыл, как Helsi оказалась на грани перед соглашением с "Киевстаром"

Даже во время коронавирусной пандемии, когда приложением Helsi пользовались миллионы украинцев, компания находилась в сложном финансовом положении. Преодолеть все сложности Helsi смог после заключения соглашения с "Киевстаром".

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СЕО Helsi Евгений Донец рассказал в интервью для издания Delo.ua, почему возникла такая ситуация и как с ней удалось справиться.

Евгений Донец говорит, что даже после обретения популярности проект может оказаться в финансовых затруднениях из-за роста расходов. В частности, приложение Helsi имело около 10 миллионов скачиваний, что значительно повысило стоимость компании. Однако это вызвало нагрузку на систему, что повлекло за собой рост инфраструктурных расходов.

"Даже во время ковида у нас был кассовый разрыв в 15–20% доходов — некритично, но ощутимо. Буквально за год до соглашения с "Киевстаром", которое мы подписали в 2022 году, уже было сложно обеспечивать зарплатный фонд. Мы тестировали много гипотез: некоторые недооценили и нужно было вкладывать больше, а в некоторые, напротив, инвестировали слишком много", — рассказал Донец.

Он добавляет, что приложение удалось запустить только с третьей попытки, ведь предыдущие версии не устраивали компанию. В то же время Евгению Донцу приходилось несколько месяцев за свой счет покрывал зарплаты 20 сотрудников команды из ста. Эта сумма ежемесячно достигала десятков тысяч долларов.

"В технологических проектах всегда есть дилемма — сделать бизнес самодостаточным и небольшим, или инвестировать в масштабирование. В Helsi мы выбрали второй путь. Некоторые инициативы, как вакцинация, не приносили прямую прибыль, но помогли бренду обрести узнаваемость и заключить успешные сделки", — подчеркивает он.

Также Евгений Донец отмечает, что ключевым в создании компании являются инвестиции в команду и продукт. По его словам, нельзя экономить на технической команде, потому что это может стоить проекту репутации.

"Мы пережили ситуацию, когда нужно было заменять команду разработчиков и переписывать часть кода. На ранних стадиях это было приемлемо, но сейчас подобное могло бы стать роковым — потому что Helsi работает в реальном времени и должна обеспечивать более 99% доступности", — вспоминает СЕО Helsi.

Больше о секретах эффективного инвестирования в технологические проекты и истории успеха Helsi читайте в полной версии интервью с CEO компании Евгением Донцем для издания Delo.ua.