Євген Донець розкрив, як Helsi опинилася на межі перед угодою з "Київстаром"

Навіть у час коронавірусної пандемії, коли застосунком Helsi користувалися мільйони українців, компанія перебувала у складному фінансовому становищі. Подолати всі труднощі Helsi зміг після укладення угоди з "Київстаром".

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СЕО Helsi Євген Донець розповів в інтерв’ю для видання Delo.ua, чому виникла така ситуація та як з нею вдалося впоратися.

Євген Донець каже, що навіть після здобуття популярності проєкт може опинитися у фінансових труднощах через зростання витрат. Зокрема, застосунку Helsi завантажили близько 10 мільйонів, що значно підвищило вартість компанії. Проте це викликало навантаження на систему, що потягнуло за собою зростання інфраструктурних витрат.

"Навіть під час ковіду ми мали касовий розрив у 15–20% доходів — не критично, але відчутно. Буквально за рік до угоди з "Київстаром", яку ми підписали у 2022 році, вже було складно забезпечувати зарплатний фонд. Ми тестували багато гіпотез: деякі недооцінили й потрібно було вкладати більше, а в деякі, навпаки, інвестували забагато", — розповів Донець.

Він додає, що застосунок вдалося запустити лише з третьої спроби, адже попередні версії не влаштовували компанію. Водночас Євгену Донцю доводилося кілька місяців власним коштом покривав зарплати 20 співробітників команди зі ста. Ця сума щомісяця сягала десятків тисяч доларів.

"У технологічних проєктах завжди є дилема — зробити бізнес самодостатнім і невеликим, або інвестувати в масштабування. У Helsi ми обрали другий шлях. Деякі ініціативи, як вакцинація, не приносили прямого прибутку, але допомогли бренду здобути впізнаваність і укласти успішні угоди", — підкреслює він.

Також Євген Донець зазначає, що ключовим у створенні компанії є інвестиції в команду і в продукт. За його словами, не можна економити на технічній команді, бо це може коштувати проекту репутації.

"Ми пережили ситуацію, коли треба було замінювати команду розробників і переписувати частину коду. На ранніх стадіях це було прийнятно, але зараз подібне могло б стати фатальним — бо Helsi працює у реальному часі та має забезпечувати понад 99% доступності", — згадує СЕО Helsi.

Більше про секрети ефективного інвестування в технологічні проєкти та історію успіху Helsi читайте у повній версії інтерв’ю з CEO компанії Євгеном Донцем для видання Delo.ua.