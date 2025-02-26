Европейские лоукостеры планируют возобновить полеты в Украине и увеличить пассажиропоток

До полномасштабного вторжения России Украина была одним из самых перспективных рынков для лоукостеров Ryanair и Wizz Air. На фоне дипломатических инициатив США по прекращению войны авиакомпании активно готовятся, чтобы быстро вернуться на украинский рынок.



Об этом пишет Bloomberg.

Wizz Air планирует занять до 40% рынка авиаперевозок

"В течение следующих 12 месяцев я получу от Airbus 50 совершенно новых самолетов. У нас будет достаточный потенциал для развертывания таких рыночных возможностей как Украина", — отметил главный исполнительный директор Wizz Air Йожеф Варади.

Сообщается, что перевозчик планирует получить 40% доли рынка авиаперевозок страны. По словам Варади, Wizz хочет базировать 40 новых самолетов в Украине и ввести 150 маршрутов в течение трех лет, после чего годовая пропускная способность увеличится до 15 миллионов мест, что соответствует рынкам Польши и Румынии.

Ryanair может иметь до 5 миллионов пассажиров в год в Украине

Ирландская авиакомпания Ryanair также планирует начать продажу билетов в Украину, как только будет открыто воздушное пространство, а начать полеты через шесть недель, заявил генеральный директор Майкл О'Лири.

Ryanair может перевозить до 5 миллионов пассажиров в год в Украину уже в течение одного-двух лет после возобновления полетов. Компания намерена запустить до восьми маршрутов из Польши сразу после возобновления авиасообщения.

"У нас есть два миллиона мест в течение шести недель после возобновления полетов, а затем мы откроем базы в Киеве и Львове. Тогда сможем увеличить пассажиропоток до 5 миллионов", – заявил генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири.

Инвестиции в послевоенное восстановление страны

Авиакомпании Ryanair, Wizz и Air Baltic Corp SAS обещают инвестировать в послевоенное восстановление страны, размещая там самолеты и экипажи. Они могут действовать быстро, в то время как Ukraine International Airlines (МАУ) требуется время, чтобы подготовить флот к эксплуатации. В 2019 году авиакомпания Wizz занимала 13% рынка Украины, Ryanair – 7%, а Ukraine International – почти 40%, пишет Bloomberg.

Напомним, что Украина планирует возобновить авиасообщение из аэропортов "Борисполь" или "Львов". Ожидается привлечение пяти-шести авиакомпаний для рейсов из украинских аэропортов.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что "открытие авиасообщения" – это победа украинского ПВО. Он рассказывал, что задавал этот вопрос партнерам и точно известно, что для этого нужно сделать, а именно усилить защиту украинского неба.