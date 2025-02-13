"Борисполь" и Wizz Air обсудили возвращение лоукостера в Украину: планируют 30 маршрутов

С 11 по 13 февраля 2025 года делегация международного аэропорта " Борисполь " провела переговоры с европейской бюджетной авиакомпанией Wizz Air в штаб-квартире в Будапеште. Основная тема встречи – скорейшее возобновление пассажирских авиаперевозок после открытия воздушного пространства Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Руководство аэропорта представило авиакомпании подробный отчет о готовности "Борисполя" к приему рейсов. Обсуждались вопросы эксплуатации, состояние инфраструктуры, аэродрома, терминалов и оборудования для обслуживания самолетов. Отдельно отмечалось соблюдение сертификационных требований, квалификации персонала и мерах безопасности.

Следующим шагом станет аудит аэропорта со стороны представителей Wizz Air, которые посетят Киев в ближайшее время.

Планы Wizz Air на украинском рынке

Генеральный директор "Борисполя" Алексей Дубревский по итогам переговоров заявил, что это был необходимый шаг, приближающий Украину к возобновлению полетов.

"Каждый день мы работаем над тем, чтобы быть готовыми немедленно начать принимать рейсы, обслуживать пассажиров и грузов и восстановить связь Украины и украинцев с миром. И сделать все это качественно и безопасно. Кроме внутренней подготовки, важнейшим фактором является готовность авиакомпаний", — сказал он.

Согласно сообщению, накануне переговоров генеральный директор Wizz Air Йожеф Варади заявил, что компания готова возобновить полеты в Киев уже несколько недель после установления мира.

На начальном этапе Wizz Air планирует запуск 30 маршрутов, а в течение полугода расширение сети до 60 направлений. За первый год работы в Украине лоукостер планирует перевезти 5 млн пассажиров.

Отмечается, что до полномасштабной войны международный аэропорт Борисполь был главными воздушными воротами Украины. В 2021 году он обслуживал 9,4 млн пассажиров и 50 тыс. тонн грузов, что составляло 60% от общего пассажиропотока и 80% грузоперевозок страны.

Аэропорт играл немаловажную роль в экономике, создавая 132 тыс. рабочих мест и генерируя 1,6 млрд евро дохода, что равнялось почти 2% ВВП страны.

Открытие неба Украины

Напомним, ранее в "Борисполе" заявляли, что готовы в течение месяца с момента открытия воздушного пространства Украины возобновить полеты пассажирских самолетов

Украина ведет переговоры с европейскими авиационными авиакомпаниями по поводу восстановление авиасообщения, которое было приостановлено по всей стране после вторжения России в 2022 году.

Но конкретные сроки никто из чиновников не называет, ведь это также зависит от решений международных партнеров, независимых регуляторов, страховых компаний. Кроме того, Украина должна обеспечить физическую безопасность полетов.

Недавно сообщалось, что Украина планирует возобновить авиасообщение из аэропортов "Борисполь" или "Львов" . Ожидается привлечение пяти-шести авиакомпаний для рейсов из украинских аэропортов.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что "открытие авиасообщения" – это победа украинского ПВО. Он рассказывал, что задавал этот вопрос партнерам и точно известно, что для этого нужно сделать, а именно усилить защиту украинского неба.