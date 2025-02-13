"Бориспіль" і Wizz Air обговорили повернення лоукостера в Україну: планують 30 маршрутів

З 11 по 13 лютого 2025 року делегація міжнародного аеропорту "Бориспіль" провела переговори з європейською бюджетною авіакомпанією Wizz Air у штаб-квартирі в Будапешті. Основна тема зустрічі – якнайшвидше відновлення пасажирських авіаперевезень після відкриття повітряного простору України.

Про це повідомили у пресслужбі аеропорту.

Керівництво аеропорту представило авіакомпанії детальний звіт про готовність "Борисполя" до прийому рейсів. Обговорювалися питання експлуатації, стан інфраструктури, аеродрому, терміналів та обладнання для обслуговування літаків. Окремо наголошувалося на дотриманні сертифікаційних вимог, кваліфікації персоналу та заходах безпеки.

Наступним кроком стане аудит аеропорту з боку представників Wizz Air, які відвідають Київ найближчим часом.

Плани Wizz Air на українському ринку

Генеральний директор "Борисполя" Олексій Дубревський за підсумками переговорів заявив, що це був необхідний крок, який наближає Україну до відновлення польотів.

"Щодня ми працюємо над тим, щоб бути готовими негайно почати приймати рейси, обслуговувати пасажирів і вантажів і відновити зв’язок України та українців зі світом. І зробити все це якісно та безпечно. Крім внутрішньої підготовки, найважливішим фактором є готовність авіакомпаній", - сказав він.

Згідно з повідомленням, напередодні переговорів генеральний директор Wizz Air Йожеф Вараді заявив, що компанія готова відновити польоти до Києва вже протягом кількох тижнів після встановлення миру.

На початковому етапі Wizz Air планує запуск 30 маршрутів, а протягом півроку – розширення мережі до 60 напрямків. Загалом за перший рік роботи в Україні лоукостер планує перевезти 5 млн пасажирів.

Зазначається, що до повномасштабної війни міжнародний аеропорт "Бориспіль" був головними повітряними воротами України. У 2021 році він обслугував 9,4 млн пасажирів і 50 тис. тонн вантажів, що складало 60% загального пасажиропотоку та 80% вантажоперевезень країни.

Аеропорт відігравав важливу роль в економіці, створюючи 132 тис. робочих місць та генеруючи 1,6 млрд євро доходу, що дорівнювало майже 2% ВВП країни.

Відкриття неба України

Нагадаємо, раніше в "Борисполі" заявляли, що готові протягом місяця з моменту відкриття повітряного простору України відновити польоти пасажирських літаків.

Україна наразі веде перемовини з європейськими авіаційними авіакомпаніями щодо відновлення авіасполучення, яке було призупинено по всій країні після вторгнення Росії у 2022 році.

Але конкретні терміни ніхто з високопосадовців не називає, адже це також залежить від рішень міжнародних партнерів, незалежних регуляторів, страхових компаній. Крім того, Україна має забезпечити фізичну безпеку польотів.

Нещодавно повідомлялося, що Україна планує відновити авіасполучення з аеропортів "Бориспіль" або "Львів" . Очікується залучення п’яти-шести авіакомпаній для рейсів з українських аеропортів.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що "відкриття авіасполучення" - це перемога української ППО. Він розповідав, що ставив це питання партнерам і точно відомо, що для цього потрібно зробити, а саме посилити захист українського неба.