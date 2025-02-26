Європейські лоукостери планують відновити польоти в Україну та збільшити пасажиропотік

До повномасштабного вторгнення Росії Україна була одним із найперспективніших ринків для лоукостерів Ryanair та Wizz Air. На тлі дипломатичних ініціатив США щодо припинення війни, авіакомпанії активно готуються, щоб швидко повернутися на український ринок.



Про це пише Bloomberg.

Wizz Air планує зайняти до 40% ринку авіаперевезень

"Протягом наступних 12 місяців я отримаю від Airbus 50 абсолютно нових літаків. У нас буде достатній потенціал для розгортання таких ринкових можливостей, як Україна", - зазначив головний виконавчий директор Wizz Air Йожеф Вараді.

Повідомляється, що перевізник планує отримати 40% частки ринку авіаперевезень країни. За словами Вараді, Wizz хоче базувати 40 нових літаків в Україні та запровадити 150 маршрутів протягом трьох років, після чого річна пропускна спроможність збільшиться до 15 мільйонів місць, що відповідає ринкам Польщі та Румунії.

Ryanair може мати до 5 мільйонів пасажирів на рік в Україні

Ірландська авіакомпанія Ryanair також планує почати продаж квитків в Україну, щойно буде відкрито повітряний простір, а почати польоти через шість тижнів, заявив генеральний директор Майкл О'Лірі.

Ryanair може перевозити до 5 мільйонів пасажирів на рік в Україні вже протягом одного-двох років після відновлення польотів. Компанія має намір запустити до восьми маршрутів із Польщі одразу після відновлення авіасполучення.

"У нас є два мільйони місць протягом шести тижнів після відновлення польотів, а потім ми відкриємо бази в Києві та Львові. Тоді зможемо збільшити пасажиропотік до 5 мільйонів", – заявив генеральний директор Ryanair Майкл О’Лірі.

Інвестиції в повоєнне відновлення країни

Авіакомпанії Ryanair, Wizz та Air Baltic Corp SAS обіцяють інвестувати в повоєнне відновлення країни, розміщуючи там літаки та екіпажі. Вони можуть діяти швидко, тоді як Ukraine International Airlines (МАУ) потрібен час, щоб підготувати флот до експлуатації. 2019 року авіакомпанія Wizz займала 13% ринку України, Ryanair - 7%, а Ukraine International - майже 40%, пише Bloomberg.

Нагадаємо, що Україна планує відновити авіасполучення з аеропортів "Бориспіль" або "Львів". Очікується залучення п’яти-шести авіакомпаній для рейсів з українських аеропортів.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що "відкриття авіасполучення" - це перемога української ППО. Він розповідав, що ставив це питання партнерам і точно відомо, що для цього потрібно зробити, а саме посилити захист українського неба.