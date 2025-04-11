Европейский инвестбанк предоставляет Украине 200 млн евро на восстановление критической инфраструктуры

Европейский инвестиционный банк выделяет Украине 200 млн евро на восстановление поврежденной водоснабжающей, тепловой и социальной инфраструктуры в результате полномасштабной войны. Финансирование направлено на обеспечение базовых услуг в наиболее пострадавших общинах.

Об этом сообщает пресс-служба Минразвития общин и территорий.

О сделке

Во время официального визита в Брюссель первая заместитель министра развития общин и территорий Украины Алена Шкрум провела двустороннюю встречу с вице-президентом Европейского инвестиционного банка Терезой Червинской. Стороны сосредоточили внимание на ускорении реализации инфраструктурных проектов в общинах, оставшихся в результате войны без доступа к базовым услугам.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Брюсселе подписал два финансовых соглашения с Европейским инвестиционным банком на общую сумму 200 миллионов евро.

Первое соглашение предусматривает выделение 100 млн. евро на реализацию проекта по восстановлению систем водоснабжения и водоотведения.

предусматривает выделение 100 млн. евро на реализацию проекта по восстановлению систем водоснабжения и водоотведения. Вторая – еще 100 млн евро на ремонт и модернизацию объектов водо- и теплоснабжения, а также жилищного фонда и социальной инфраструктуры.

Напомним, Европейский инвестиционный банк выделил 100 млн евро из собственных ресурсов на техническую помощь и консультации для поддержки украинских властей в подготовке проектов реконструкции, отвечающих требованиям банковского финансирования.