Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,40

+0,13

EUR

45,84

+0,29

Наличный курс:

USD

41,25

41,15

EUR

46,34

45,95

Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Три года большой войны

Три года 

большой войны
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Европейский инвестбанк предоставляет Украине 200 млн евро на восстановление критической инфраструктуры

грант, инраструктура, восстановление
Украине помогут с восстановлением важнейшей инфраструктуры. / Минрозвития общин и территорий.

Европейский инвестиционный банк выделяет Украине 200 млн евро на восстановление поврежденной водоснабжающей, тепловой и социальной инфраструктуры в результате полномасштабной войны. Финансирование направлено на обеспечение базовых услуг в наиболее пострадавших общинах.

Об этом сообщает пресс-служба Минразвития общин и территорий.

О сделке

Во время официального визита в Брюссель первая заместитель министра развития общин и территорий Украины Алена Шкрум провела двустороннюю встречу с вице-президентом Европейского инвестиционного банка Терезой Червинской. Стороны сосредоточили внимание на ускорении реализации инфраструктурных проектов в общинах, оставшихся в результате войны без доступа к базовым услугам.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Брюсселе подписал два финансовых соглашения с Европейским инвестиционным банком на общую сумму 200 миллионов евро.

  • Первое соглашение предусматривает выделение 100 млн. евро на реализацию проекта по восстановлению систем водоснабжения и водоотведения.
  • Вторая – еще 100 млн евро на ремонт и модернизацию объектов водо- и теплоснабжения, а также жилищного фонда и социальной инфраструктуры.
Фото 2 — Европейский инвестбанк предоставляет Украине 200 млн евро на восстановление критической инфраструктуры
Фото 3 — Европейский инвестбанк предоставляет Украине 200 млн евро на восстановление критической инфраструктуры
Фото 4 — Европейский инвестбанк предоставляет Украине 200 млн евро на восстановление критической инфраструктуры
Фото 5 — Европейский инвестбанк предоставляет Украине 200 млн евро на восстановление критической инфраструктуры
Фото 6 — Европейский инвестбанк предоставляет Украине 200 млн евро на восстановление критической инфраструктуры
Фото 7 — Европейский инвестбанк предоставляет Украине 200 млн евро на восстановление критической инфраструктуры

Напомним, Европейский инвестиционный банк выделил 100 млн евро из собственных ресурсов на техническую помощь и консультации для поддержки украинских властей в подготовке проектов реконструкции, отвечающих требованиям банковского финансирования.

Автор:
Ольга Опенько
Online трансляція "Business Wisdom Summit 2025"
Ивент