Європейський інвестбанк надає Україні 200 млн євро на відновлення критичної інфраструктури

Європейський інвестиційний банк виділяє Україні 200 мільйонів євро на відновлення пошкодженої водопостачальної, теплової та соціальної інфраструктури внаслідок повномасштабної війни. Фінансування спрямоване на забезпечення базових послуг у громадах, які постраждали найбільше.

Про це інформує пресслужба Мінрозвитку громад та територій.

Про угоду

Під час офіційного візиту до Брюсселя перша заступниця міністра розвитку громад та територій України Альона Шкрум провела двосторонню зустріч з віцепрезиденткою Європейського інвестиційного банку Терезою Червінською. Сторони зосередили увагу на прискоренні реалізації інфраструктурних проєктів у громадах, які внаслідок війни залишилися без доступу до базових послуг.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у Брюсселі підписав дві фінансові угоди з Європейським інвестиційним банком на загальну суму 200 мільйонів євро.

Перша угода передбачає виділення 100 млн євро на реалізацію проєкту з відновлення систем водопостачання та водовідведення.

передбачає виділення 100 млн євро на реалізацію проєкту з відновлення систем водопостачання та водовідведення. Друга — ще 100 млн євро на ремонт і модернізацію об’єктів водо- й теплопостачання, а також житлового фонду та соціальної інфраструктури.

Нагадаємо, Європейський інвестиційний банк виділив 100 мільйонів євро з власних ресурсів на технічну допомогу та консультації для підтримки української влади в підготовці проєктів реконструкції, що відповідатимуть вимогам банківського фінансування.