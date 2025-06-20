Европейский производитель извести Calmit построит завод на Закарпатье: что известно

Европейская компания Calmit GmbH, специализирующаяся на производстве извести и других строительных материалов, планирует построить новый завод на Закарпатье.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию главы Закарпатской ОВА Мирослава Билецкого.

"У фирмы Calmit GmbH есть дочерние предприятия по всей Европе, а вскоре еще одно может появиться в Батовской общине. О перспективах инвестиций в промышленность нашего края говорили сегодня во время встречи с ответственным представителем компании за внедрение проекта в Украине Петером Ванишем (Словакия)", — сообщил чиновник.

По его мнению, в ближайшие несколько десятилетий строительная отрасль в Украине будет активно развиваться, поэтому необходимая продукция будет востребована на рынке.

Представители фирмы уже выезжали на месторасположение будущего завода. Поселок Батево Береговского района отвечает требованиям заказчиков, ведь расположен близко к границе, поэтому есть возможность присоединиться к широкому и узкому пути и в перспективе наладить логистику сырья и готовой продукции.

Для запуска нужно еще проанализировать все технические условия. Власти области проводят консультации с учредителями компании и ее представителями в Украине, также с территориальной общиной, чтобы новое предприятие с иностранными инвестициями заработало на Закарпатье как можно скорее.

Что известно о компании Calmit?

Компания Calmit GmbH в своей структуре имеет четыре завода, работающих в Австрии, Словакии и Венгрии. Продукция характеризуется исключительной чистотой и высоким содержанием карбоната. Негашеное и кусковое оно производится путем обжига и имеет низкое содержание MgO (<1%) и Fe, что позволяет использовать его в широком спектре промышленности, в частности в черной металлургии, химической, бумажной и пищевой отраслях.

Напомним, компания KMZ Industries подписала договор на поставку элеваторного оборудования для строительства комбикормового завода с компанией во Львовской области