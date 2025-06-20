Європейський виробник вапна Calmit побудує завод на Закарпатті: що відомо

Європейська компанія Calmit GmbH, яка спеціалізується на виробництві вапна та інших будівельних матеріалів, планує побудувати новий завод на Закарпатті.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію голови Закарпатської ОВА Мирослава Білецького.

"Фірма Calmit GmbH має дочірні підприємства по всій Європі, а незабаром ще одне може з’явитися у Батівській громаді. Про перспективи інвестицій у промисловість нашого краю говорили сьогодні під час зустрічі з відповідальним представником компанії за впровадження проєкту в Україні Петером Ванішом (Словаччина)", — повідомив чиновник.

На його думку, найближчі кілька десятиліть будівельна галузь в Україні активно розвиватиметься, тому необхідна продукція буде затребувана на ринку.

Представники фірми вже виїжджали на місце розташування майбутнього заводу. Селище Батьово Берегівського району відповідає вимогам замовників, адже розташовано близько до кордону, тому є можливість приєднатися до широкої і вузької колії та в перспективі налагодити логістику сировини та готової продукції.

Наразі для запуску потрібно ще проаналізувати всі технічні умови. Влада області проводить консультації із засновниками компанії та її представниками в Україні, також з територіальною громадою, щоб нове підприємство з іноземними інвестиціями запрацювало на Закарпатті якомога швидше.

Що відомо про компанію Calmit?

Компанія Calmit GmbH в своїй структурі має чотири заводи, які працюють в Австрії, Словаччині та Угорщині. Продукція характеризується винятковою чистотою та високим вмістом карбонату. Негашене і кускове вапно виробляється шляхом випалювання та має низький вміст MgO (<1%) та Fe, що дозволяє використовувати його в широкому спектрі промисловості, зокрема в чорній металургії, хімічній, паперовій та харчовій галузях.

Нагадаємо, компанія KMZ Industries підписала договір на постачання елеваторного обладнання для будівництва комбікормового заводу з компанією у Львівській області.