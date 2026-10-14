Евросоюз выделил Украине более 2 млрд евро на дроны, ПВО и боеприпасы

Европейский Союз выделил Украине еще 2,86 млрд евро в рамках оборонного компонента программы Ukraine Support Loan. Средства должны усилить оборонные возможности страны, в частности обеспечить закупку дронов, систем противовоздушной обороны, ракет и боеприпасов.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует премьер-министр Сергей Корецкий.

€2,86 млрд для Украины

Средства будут направлены на усиление оборонных возможностей, в частности на обеспечение Украины дронами, системами противовоздушной обороны, ракетами и боеприпасами. Это должно помочь усилить защиту населения и поддержать украинских военных на передовой.

Украина продолжает переговоры с европейскими партнерами, чтобы остальное предусмотренное оборонное финансирование было предоставлено без задержек.

Украинская сторона поблагодарила президентку Европейской комиссии Урсули фон дер Ляен, еврокомиссара Андрюса Кубилюса и государства-члены ЕС за поддержку обороны Украины и европейской безопасности.

Ранее Финляндия выделила дополнительные 40 млн евро для инициативы PURL, по которой страны НАТО закупают американское вооружение для Украины.