Євросоюз виділив Україні понад €2 млрд на дрони, ППО та боєприпаси

Європейський Союз виділив Україні ще €2,86 млрд у межах оборонного компонента програми Ukraine Support Loan. Кошти мають посилити оборонні спроможності країни, зокрема забезпечити закупівлю дронів, систем протиповітряної оборони, ракет і боєприпасів.

Як пише Delo.ua, про це інформує прем'єр-міністр Сергій Корецький.

€2,86 млрд для України

Кошти спрямують на посилення оборонних спроможностей, зокрема на забезпечення України дронами, системами протиповітряної оборони, ракетами та боєприпасами. Це має допомогти посилити захист населення та підтримати українських військових на передовій.

Україна продовжує переговори з європейськими партнерами, щоб решту передбаченого оборонного фінансування надали без затримок.

Українська сторона подякувала президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, єврокомісару Андрюсу Кубілюсу та державам — членам ЄС за підтримку оборони України та європейської безпеки.

Раніше Фінляндія виділила додаткові 40 млн євро для ініціативи PURL, через яку країни НАТО закуповують американське озброєння для України.