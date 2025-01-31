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Финансирование здравоохранения: в 2024 году расходы достигли 238,7 млрд грн
В 2024 году расходы на здравоохранение составили 238,7 млрд грн, из которых 204,2 млрд грн были расходами государственного бюджета вместе с трансфертами.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Важным направлением остается реализация программы медицинских гарантий, на которую было направлено 157,3 млрд грн:
- 10,5 млрд грн – экстренная медицинская помощь;
- 23,5 млрд грн – первичная медицинская помощь;
- 99,6 млрд грн – специализированная медицинская помощь;
- 5,6 млрд грн – реимбурсация (возмещение стоимости лекарств и медицинских изделий) для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного и несахарного диабета и другие.
Основная часть расходов на специализированную медицинскую помощь была направлена на оказание стационарной медицинской помощи – 57,1 млрд. грн.
Также средства государственного бюджета были направлены:
- 19,2 млрд грн – для обеспечения предоставления медицинской помощи в учреждениях здравоохранения;
- 10 млрд грн – на меры по обеспечению прогнозирования, выявления и реагирования на вспышки инфекционных и неинфекционных болезней, чрезвычайные ситуации;
- 10,8 млрд грн – на централизованную закупку лекарственных средств и медицинских изделий, высокостоимого медицинского оборудования;
- 2,4 млрд грн – на реализацию проектов Всемирного банка в сфере здравоохранения;
- 1,9 млрд грн – на субвенцию в поддержку отдельных учреждений и мероприятий в системе здравоохранения;
- 728 млн грн – на обустройство безопасных условий в учреждениях здравоохранения;
- 127,1 млн грн – на зубопротезирование и предоставление плановой стоматологической помощи ветеранам.
Напомним, с 1 января 2025 года начало действовать постановление Кабинета Министров Украины о предоставлении платных медицинских услуг государственными и коммунальными медучреждениями. В документе определены случаи, когда предоставляются платные услуги, а также особенности оплаты тех услуг, которые не включены в программу медицинских гарантий.
Добавим, что в приложении "Дія" каждый сможет зарегистрироваться или авторизоваться в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ) как пациент, а также выбрать семейного врача, подать ему декларацию или, при необходимости, разорвать действительную.