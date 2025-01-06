Державні медзаклади з 1 січня надають платні послуги: за що доведеться платити

З 1 січня 2025 року набрала чинності постанова Кабміну про надання платних медичних послуг державними та комунальними закладами, якою визначено випадки платного обслуговування та особливості оплати послуг, що не входять до програми медичних гарантій.

В яких випадках оплачуються медичні послуги

У Міністерстві охорони здоров’я розповіли про випадки, за яких заклади охорони здоров’я державної та комунальної форм власності можуть надавати платні медичні та додаткові послуги пацієнтам, що не покриваються програмою медичних гарантій.

Так, оплачуються медичні послуги:

при зверненні без направлення лікаря (крім випадків, коли направлення на послугу не вимагається);

при наданні медпослуг за договорами з юридичними особами;

у закладах охорони сектору безпеки і оборони та Державного управління справами тим, хто не належить до прикріпленого контингенту; якщо послуги не покриваються Програмою державних гарантій.

Крім того, додатково оплачуються послуги в таких випадках:

надання медпослуг вдома на бажання пацієнта (якщо це не обумовлено його станом);

можливість обрати лікаря для планової спеціалізованої допомоги;

перебування в палаті з підвищеним комфортом за запитом пацієнта.

Як зауважують у МОЗ, всі заклади охорони здоров’я державної та комунальної форми власності мають оприлюднити на своїх офіційних сайтах та розмістити на інформаційних стендах у приміщеннях лікарень повну інформацію з переліком платних медичних послуг із зазначенням їх вартості, а також повний перелік безоплатних медичних послуг, що надаються в межах програми державних гарантій обслуговування населення.

Зазначається, що надання платних медичних послуг має обов’язково оформлятися відповідними підтвердними документами та вноситися до електронної системи охорони здоров’я із зазначенням джерела оплати, а розрахунок здійснюється виключно в безготівковій формі.

Також заклади охорони здоров’я зможуть самостійно визначати вартість платних медичних послуг.

Які лікарі прийматимуть без направлень

Разом з тим, як підкреслили в МОЗ, надання первинної та екстреної медичної допомоги не потребує жодних направлень.

Крім того, без направлення можна звернутись до низки фахівців, зокрема:

акушера-гінеколога;

психіатра;

нарколога;

стоматолога;

педіатра;

фтизіатра;

лікаря, у якого пацієнт із хронічним захворюванням перебуває під наглядом.

Зауважимо, за даними Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) станом на середину жовтня 2024 року майже 14 тисяч компаній мають право на медичну практику в Україні. Кожна п’ята ліцензована медична компанія знаходиться у Києві.

Нагадаємо, у застосунку "Дія" кожен зможе зареєструватися або авторизуватися в електронній системі охорони здоровʼя (ЕСОЗ) як пацієнт, а також обрати сімейного лікаря, подати йому декларацію чи, за потреби, розірвати дійсну.