14 тисяч компаній мають право надавати медичні послуги в Україні: де найбільше

За даними Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) станом на середину жовтня 2024 року майже 14 тисяч компаній мають право на медичну практику в Україні. У 2024 році видали на 16% більше медичних ліцензій, ніж за аналогічний період минулоріч. Попитом користуються сестринська справа, організація та управління охороною здоров'я та терапія. Кожна п’ята ліцензована медична компанія знаходиться у Києві.

Про це повідомляє "Опендатабот".

Кількість нових дозволів на роботу у медичній сфері зменшується

За даними аналітиків, 13 887 компаній та 28 054 ФОПів наразі отримали ліцензії МОЗ.

Але через те, що МОЗ не публікує ІПН ФОПів, перевірити, чи є в такого підприємця медична ліцензія, неможливо.

Зазначається, що пік видачі медичних ліцензій припав на 2019 рік: 910 компаній за 9 місяців. Відтоді кількість нових дозволів на роботу у медичній сфері лише вщухала.

"355 медичних ліцензій отримали українські компанії від початку року. Це на 16,4% більше, ніж за аналогічний період у 2023 році, проте все ще менше за показники до повномасштабної війни. За той самий період у 2021 було видано 670 ліцензій", - підкреслюють аналітики.

Вони зауважують, що більшість виданих медичних ліцензій компаній, а саме 81,1%, наразі діючі.

Найпопулярніші напрямки

Повідомляється, що найбільше ліцензій видано на молодшу сестринську справу — 87% компаній від загальної кількості. Наслідують організація та управління охороною здоров’я — 81%, а замикає топ за запитаністю терапія (39%). При цьому одна компанія може мати ліцензії на декілька напрямків.

Дещо менш популярними є ультразвукова діагностика (30.6%), неврологія (28.3%), акушерство і гінекологія (27.7%) та стоматологія (26.9%).

Аналітики звертають увагу, що є напрями, які майже не користуються попитом. Наприклад, судово-психіатрична експертиза або ж такі вузькі галузі, як судово-медична токсикологія та цитологія — у цих сферах ліцензії мають лише по декілька компаній.

Де найбільше компаній з медліцензіями?

Загалом найбільше медичних компаній з діючими ліцензіями працює у Києві — 20%. Наслідують Дніпропетровщина (8%), Донеччина, Львівщина та Харківщина — по 6%.

У топі є компанії, які надають медичне обслуговування усім охочим — це медичний центр "М.Т.К." з оборотом у 4,2 млрд за 2023 рік.

Також, до топу потрапили медичний центр "Добробут-поліклініка" з доходом 2,2 млрд грн, медична лабораторія "Діла", яка заробила 2 млрд грн, та "Сінево Україна" з оборотом у 1,9 млрд грн.

Зазначимо, що до топу потрапили і фармацевтичні компанії, такі як "Дарниця", "Київмедпрепарат", "Здоров’я" та "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод".

Зауважимо, фармацевтичний ринок України демонструє значне зростання у першому півріччі 2024 року, незважаючи на низку викликів. Так, продажі зросли на 19% у грошовому вираженні, хоча в натуральному показнику збільшення склало лише 3%.

За прогнозами експертів, до кінця 2024 року фармринок України може зрости на 18,6% у грошовому вираженні та на 2% у натуральному.