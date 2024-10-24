Перша аптека в Україні отримала дозвіл вакцинувати від грипу

Перша аптека в Україні отримала дозвіл на проведення вакцинації від грипу безпосередньо в аптечному пункті.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Зазначається, що перший аптечний пункт, який долучився до програми, розташований у Києві за адресою вул. Велика Васильківська, 84/20, приміщення 3.

Що потрібно, аби зробити щеплення проти грипу в аптеці:

отримати рецепт на вакцину у сімейного лікаря (це можна зробити дистанційно);

звернутися в аптеку, яка отримала ліцензію на проведення вакцинації;

придбати вакцину в аптечному пункті;

заповнити згоду на проведення щеплення;

отримати щеплення безпосередньо в аптеці;

зачекати 30 хв після щеплення та отримати довідку про вакцинацію;

надати довідку про щеплення своєму сімейному лікарю.

Одними з перших послугою скористались міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко та голова Бюро ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт

"Тепер очікуємо на активне долучення самих аптек, адже від цього напряму залежить масштабування ініціативи. Це саме той випадок, коли ефективне партнерство держави та бізнесу є запорукою прогресу", - зауважив Ляшко.

Як повідомляють у МОЗ, вакцини проти грипу французького та корейського виробництва з початку жовтня вже доступні в аптеках. Вони сертифіковані та пройшли державний контроль якості.

Раніше Кабінет міністрів України дозволив фармацевтичним працівникам, які пройшли спеціальні навчання, здійснювати профілактичні щеплення в аптеках.