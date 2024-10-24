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Перша аптека в Україні отримала дозвіл вакцинувати від грипу

вакцинація
Фото: moz.gov.ua

Перша аптека в Україні отримала дозвіл на проведення вакцинації від грипу безпосередньо в аптечному пункті. 

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Зазначається, що перший аптечний пункт, який долучився до програми, розташований у Києві за адресою вул. Велика Васильківська, 84/20, приміщення 3.

Що потрібно, аби зробити щеплення проти грипу в аптеці:

  • отримати рецепт на вакцину у сімейного лікаря (це можна зробити дистанційно);
  • звернутися в аптеку, яка отримала ліцензію на проведення вакцинації;
  • придбати вакцину в аптечному пункті;
  • заповнити згоду на проведення щеплення; 
  • отримати щеплення безпосередньо в аптеці; 
  • зачекати 30 хв після щеплення та отримати довідку про вакцинацію;
  • надати довідку про щеплення своєму сімейному лікарю.

Одними з перших послугою скористались міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко та голова Бюро ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт

Фото 2 — Перша аптека в Україні отримала дозвіл вакцинувати від грипу
Фото: moz.gov.ua

"Тепер очікуємо на активне долучення самих аптек, адже від цього напряму залежить масштабування ініціативи. Це саме той випадок, коли ефективне партнерство держави та бізнесу є запорукою прогресу", - зауважив Ляшко.

Як повідомляють у МОЗ, вакцини проти грипу французького та корейського виробництва з початку жовтня вже доступні в аптеках. Вони сертифіковані та пройшли державний контроль якості.

Раніше Кабінет міністрів України дозволив фармацевтичним працівникам, які пройшли спеціальні навчання, здійснювати профілактичні щеплення в аптеках.

Автор:
Світлана Манько