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Первая аптека в Украине получила разрешение вакцинировать от гриппа

вакцинация
Фото: moz.gov.ua

Первая аптека в Украине получила разрешение на проведение вакцинации от гриппа прямо в аптечном пункте.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Отмечается, что присоединившийся к программе первый аптечный пункт расположен в Киеве по адресу ул. Большая Васильковская, 84/20, помещение 3.

Что нужно, чтобы привиться против гриппа в аптеке:

  • получить рецепт на вакцину у семейного врача (это можно сделать дистанционно);
  • обратиться в аптеку, получившую лицензию на проведение вакцинации;
  • приобрести вакцину в аптечном пункте;
  • заполнить согласие на проведение прививки;
  • получить прививку непосредственно в аптеке;
  • подождать 30 мин после прививки и получить справку о вакцинации;
  • предоставить справку о прививках своему семейному врачу.

Одними из первых услугой воспользовались министр здравоохранения Виктор Ляшко и председатель Бюро ВОЗ в Украине Ярно Хабихт

Фото 2 — Первая аптека в Украине получила разрешение вакцинировать от гриппа
Фото: moz.gov.ua

"Теперь ожидаем активное добавление самих аптек, ведь от этого направления зависит масштабирование инициативы. Это именно тот случай, когда эффективное партнерство государства и бизнеса является залогом прогресса", — отметил Ляшко.

Как сообщают в Минздраве, вакцины против гриппа французского и корейского производства с начала октября уже доступны в аптеках. Они сертифицированы и прошли контроль качества.

Ранее Кабинет министров Украины разрешил фармацевтическим работникам, прошедшим специальные учения, осуществлять профилактические прививки в аптеках.

Автор:
Светлана Манько