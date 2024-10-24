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Первая аптека в Украине получила разрешение вакцинировать от гриппа
Первая аптека в Украине получила разрешение на проведение вакцинации от гриппа прямо в аптечном пункте.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Отмечается, что присоединившийся к программе первый аптечный пункт расположен в Киеве по адресу ул. Большая Васильковская, 84/20, помещение 3.
Что нужно, чтобы привиться против гриппа в аптеке:Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
- получить рецепт на вакцину у семейного врача (это можно сделать дистанционно);
- обратиться в аптеку, получившую лицензию на проведение вакцинации;
- приобрести вакцину в аптечном пункте;
- заполнить согласие на проведение прививки;
- получить прививку непосредственно в аптеке;
- подождать 30 мин после прививки и получить справку о вакцинации;
- предоставить справку о прививках своему семейному врачу.
Одними из первых услугой воспользовались министр здравоохранения Виктор Ляшко и председатель Бюро ВОЗ в Украине Ярно Хабихт
"Теперь ожидаем активное добавление самих аптек, ведь от этого направления зависит масштабирование инициативы. Это именно тот случай, когда эффективное партнерство государства и бизнеса является залогом прогресса", — отметил Ляшко.
Как сообщают в Минздраве, вакцины против гриппа французского и корейского производства с начала октября уже доступны в аптеках. Они сертифицированы и прошли контроль качества.
Ранее Кабинет министров Украины разрешил фармацевтическим работникам, прошедшим специальные учения, осуществлять профилактические прививки в аптеках.