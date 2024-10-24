Первая аптека в Украине получила разрешение вакцинировать от гриппа

Первая аптека в Украине получила разрешение на проведение вакцинации от гриппа прямо в аптечном пункте.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Отмечается, что присоединившийся к программе первый аптечный пункт расположен в Киеве по адресу ул. Большая Васильковская, 84/20, помещение 3.

Что нужно, чтобы привиться против гриппа в аптеке:

получить рецепт на вакцину у семейного врача (это можно сделать дистанционно);

обратиться в аптеку, получившую лицензию на проведение вакцинации;

приобрести вакцину в аптечном пункте;

заполнить согласие на проведение прививки;

получить прививку непосредственно в аптеке;

подождать 30 мин после прививки и получить справку о вакцинации;

предоставить справку о прививках своему семейному врачу.

Одними из первых услугой воспользовались министр здравоохранения Виктор Ляшко и председатель Бюро ВОЗ в Украине Ярно Хабихт

"Теперь ожидаем активное добавление самих аптек, ведь от этого направления зависит масштабирование инициативы. Это именно тот случай, когда эффективное партнерство государства и бизнеса является залогом прогресса", — отметил Ляшко.

Как сообщают в Минздраве, вакцины против гриппа французского и корейского производства с начала октября уже доступны в аптеках. Они сертифицированы и прошли контроль качества.

Ранее Кабинет министров Украины разрешил фармацевтическим работникам, прошедшим специальные учения, осуществлять профилактические прививки в аптеках.