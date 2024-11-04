14 тысяч компаний имеют право оказывать медицинские услуги в Украине: где больше всего

По данным Министерства здравоохранения (МОЗ), по состоянию на середину октября 2024 года почти 14 тысяч компаний имеют право на медицинскую практику в Украине. В 2024 году было выдано на 16% больше медицинских лицензий, чем за аналогичный период прошлого года. Спросом пользуются сестринское дело, организация и управление здравоохранением и терапия. Каждая пятая лицензированная медицинская компания находится в Киеве.

Об этом сообщает "Опендатабот".

Количество новых разрешений на работу в медицинской сфере уменьшается

По данным аналитиков, 13 887 компаний и 28 054 ФЛП получили лицензии Минздрава.

Но из-за того, что Минздрав не публикует ИНН ФЛП, проверить, есть ли у такого предпринимателя медицинская лицензия, невозможно.

Пик выдачи медицинских лицензий пришелся на 2019 год: 910 компаний за 9 месяцев. С тех пор количество новых разрешений на работу в медицинской сфере только утихало.

"355 медицинских лицензий получили украинские компании с начала года. Это на 16,4% больше, чем за аналогичный период в 2023 году, однако все еще меньше показателей до полномасштабной войны. За тот же период в 2021 было выдано 670 лицензий", — подчеркивают аналитики.

Они отмечают, что большинство выданных медицинских лицензий компаний, а именно 81,1%, сейчас действуют.

Самые популярные направления

Сообщается, что больше лицензий выдано на младшее сестринское дело — 87% компаний от общего количества. Следуют организация и управление здравоохранением — 81%, а замыкает топ по запросу терапия (39%). При этом одна компания может иметь лицензии на несколько направлений.

Несколько менее популярны ультразвуковая диагностика (30.6%), неврология (28.3%), акушерство и гинекология (27.7%) и стоматология (26.9%).

Аналитики обращают внимание, что есть направления, которые почти не пользуются спросом. Например, судебно-психиатрическая экспертиза или такие узкие отрасли, как судебно-медицинская токсикология и цитология — в этих сферах лицензии имеют только по несколько компаний.

Где больше компаний с медлицензиями?

В целом больше всего медицинских компаний с действующими лицензиями работает в Киеве — 20%. Следуют Днепропетровщина (8%), Донетчина, Львовщина и Харьковщина — по 6%.

В топе есть компании, которые оказывают медицинское обслуживание всем желающим — это медицинский центр "М.Т.К." с оборотом в 4,2 млрд. за 2023 год.

Также, в топ попали медицинский центр "Добробут-поликлиника" с доходом 2,2 млрд грн, медицинская лаборатория "Дела", заработавшая 2 млрд грн, и "Синево Украина" с оборотом в 1,9 млрд. грн.

Отметим, что в топ попали и фармацевтические компании, такие как "Дарница", "Киевмедпрепарат", "Здоровье" и "Борщаговский химико-фармацевтический завод".

Заметим, фармацевтический рынок Украины демонстрирует значительный рост в первом полугодии 2024 года, несмотря на целый ряд вызовов. Да, продажи выросли на 19% в денежном выражении, хотя в натуральном показателе увеличение составило лишь 3%.

По прогнозам экспертов, к концу 2024 года фармрынок Украины может вырасти на 18,6% в денежном выражении и на 2% в натуральном.