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Государственные медучреждения с 1 января оказывают платные услуги: за что придется платить
С 1 января 2025 вступило в силу постановление Кабмина о предоставлении платных медицинских услуг государственными и коммунальными учреждениями, которым определены случаи платного обслуживания и особенности оплаты услуг, не входящих в программу медицинских гарантий.
В каких случаях оплачиваются медицинские услуги
В Министерстве здравоохранения рассказали о случаях, при которых учреждения здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности могут предоставлять платные медицинские и дополнительные услуги пациентам, не покрываемым программой медицинских гарантий.
Да, оплачиваются медицинские услуги:
- при обращении без направления врача (кроме случаев, когда направление на услугу не требуется);
- при предоставлении медуслуг по договорам с юридическими лицами;
- в учреждениях охраны сектора безопасности и обороны и Государственного управления делами тем, кто не входит в прикрепленный контингент; если услуги не покрываются Программой государственных гарантий.
Кроме того, дополнительно оплачиваются услуги в следующих случаях:
- предоставление медуслуг дома по желанию пациента (если это не обусловлено его состоянием);
- возможность выбрать врача для плановой специализированной помощи;
- нахождение в палате с повышенным комфортом по запросу пациента.
Как отмечают в Минздраве, все учреждения здравоохранения государственной и коммунальной формы собственности должны обнародовать на своих официальных сайтах и разместить на информационных стендах в помещениях больниц полную информацию с перечнем платных медицинских услуг с указанием их стоимости, а также полный перечень бесплатных медицинских услуг, предоставляемых внутри программы государственных гарантий обслуживания населения.
Отмечается, что предоставление платных медицинских услуг должно обязательно оформляться соответствующими подтверждающими документами и вноситься в электронную систему здравоохранения с указанием источника оплаты, а расчет производится исключительно в безналичной форме.
Также учреждения здравоохранения смогут самостоятельно определять стоимость платных медицинских услуг .
Какие врачи будут принимать без направлений
Вместе с тем, как подчеркнули в Минздраве, предоставление первичной и экстренной медицинской помощи не требует никаких направлений.
Кроме того, без направления можно обратиться к ряду специалистов, в частности:
- акушера-гинеколога;
- психиатра;
- нарколога;
- стоматолога;
- педиатра;
- фтизиатра;
- врача, у которого пациент с хроническим заболеванием находится под наблюдением.
Заметим, по данным Министерства здравоохранения (МОЗ) на середину октября 2024 года почти 14 тысяч компаний имеют право на медицинскую практику в Украине. Каждая пятая лицензированная медицинская компания находится в Киеве.
Напомним, в приложении "Действие" каждый сможет зарегистрироваться или авторизоваться в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ) как пациент, а также выбрать семейного врача, подать ему декларацию или, при необходимости, разорвать действительную.