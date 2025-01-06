Государственные медучреждения с 1 января оказывают платные услуги: за что придется платить

С 1 января 2025 вступило в силу постановление Кабмина о предоставлении платных медицинских услуг государственными и коммунальными учреждениями, которым определены случаи платного обслуживания и особенности оплаты услуг, не входящих в программу медицинских гарантий.

В каких случаях оплачиваются медицинские услуги

В Министерстве здравоохранения рассказали о случаях, при которых учреждения здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности могут предоставлять платные медицинские и дополнительные услуги пациентам, не покрываемым программой медицинских гарантий.

Да, оплачиваются медицинские услуги:

при обращении без направления врача (кроме случаев, когда направление на услугу не требуется);

при предоставлении медуслуг по договорам с юридическими лицами;

в учреждениях охраны сектора безопасности и обороны и Государственного управления делами тем, кто не входит в прикрепленный контингент; если услуги не покрываются Программой государственных гарантий.

Кроме того, дополнительно оплачиваются услуги в следующих случаях:

предоставление медуслуг дома по желанию пациента (если это не обусловлено его состоянием);

возможность выбрать врача для плановой специализированной помощи;

нахождение в палате с повышенным комфортом по запросу пациента.

Как отмечают в Минздраве, все учреждения здравоохранения государственной и коммунальной формы собственности должны обнародовать на своих официальных сайтах и разместить на информационных стендах в помещениях больниц полную информацию с перечнем платных медицинских услуг с указанием их стоимости, а также полный перечень бесплатных медицинских услуг, предоставляемых внутри программы государственных гарантий обслуживания населения.

Отмечается, что предоставление платных медицинских услуг должно обязательно оформляться соответствующими подтверждающими документами и вноситься в электронную систему здравоохранения с указанием источника оплаты, а расчет производится исключительно в безналичной форме.

Также учреждения здравоохранения смогут самостоятельно определять стоимость платных медицинских услуг .

Какие врачи будут принимать без направлений

Вместе с тем, как подчеркнули в Минздраве, предоставление первичной и экстренной медицинской помощи не требует никаких направлений.

Кроме того, без направления можно обратиться к ряду специалистов, в частности:

акушера-гинеколога;

психиатра;

нарколога;

стоматолога;

педиатра;

фтизиатра;

врача, у которого пациент с хроническим заболеванием находится под наблюдением.

Заметим, по данным Министерства здравоохранения (МОЗ) на середину октября 2024 года почти 14 тысяч компаний имеют право на медицинскую практику в Украине. Каждая пятая лицензированная медицинская компания находится в Киеве.

Напомним, в приложении "Действие" каждый сможет зарегистрироваться или авторизоваться в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ) как пациент, а также выбрать семейного врача, подать ему декларацию или, при необходимости, разорвать действительную.