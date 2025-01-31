Фінансування охорони здоров’я: у 2024 році витрати досягли 238,7 млрд грн

У 2024 році витрати на охорону здоров'я склали 238,7 млрд грн, з яких 204,2 млрд грн були витратами державного бюджету разом із трансфертами.

Про це інформує пресслужба Міністерства фінансів.

Важливим напрямом залишається реалізація програми медичних гарантій, на яку було спрямовано 157,3 млрд грн:

10,5 млрд грн ‒ екстрена медична допомога;

23,5 млрд грн ‒ первинна медична допомога;

99,6 млрд грн ‒ спеціалізована медична допомога;

5,6 млрд грн ‒ реімбурсація (відшкодування вартості ліків та медичних виробів) для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового та нецукрового діабету та інші.

Основна частина видатків на спеціалізовану медичну допомогу була спрямована на надання стаціонарної медичної допомоги – 57,1 млрд грн.

Також кошти державного бюджету було спрямовано:

19,2 млрд грн – для забезпечення надання медичної допомоги у закладах охорони здоров’я;

10 млрд грн – на заходи для забезпечення прогнозування, виявлення та реагування на спалахи інфекційних та неінфекційних хвороб, надзвичайні ситуації;

10,8 млрд грн – на централізовану закупівлю лікарських засобів та медичних виробів, високовартісного медичного обладнання;

2,4 млрд грн – на реалізацію проектів Світового банку у сфері охорони здоров’я;

1,9 млрд грн – на субвенцію на підтримку окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я;

728 млн грн – на облаштування безпечних умов у закладах охорони здоров’я;

127,1 млн грн – на зубопротезування та надання планової стоматологічної допомоги ветеранам.

Нагадаємо, з 1 січня 2025 року почала діяти постанова Кабінету Міністрів України щодо надання платних медичних послуг державними та комунальними медзакладами. У документі визначено випадки, коли надаються платні послуги, а також особливості оплати тих послуг, що не включені до програми медичних гарантій.

Додамо, що у застосунку "Дія" кожен зможе зареєструватися або авторизуватися в електронній системі охорони здоровʼя (ЕСОЗ) як пацієнт, а також обрати сімейного лікаря, подати йому декларацію чи, за потреби, розірвати дійсну.