Финляндия выделяет €2 млн на гуманитарную помощь Украине: куда направят средства

Правительство Финляндии объявило о предоставлении Украине 2 млн. евро гуманитарной помощи. Привлеченные средства будут направлены на поддержку продовольственной безопасности, помощь внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), эвакуированным гражданам и на подготовку к зимнему периоду.

Как пишет Dilo, об этом свидетельствует заявление, опубликованное на сайте Министерства иностранных дел Финляндии.

Распределение средств

Согласно принятому решению, выделенный финансовый ресурс будет распределен равными частями между двумя международными институтами:

1 млн евро получит Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП). Средства пойдут на доставку гуманитарных грузов и продуктовых наборов в населенные пункты, расположенные вблизи линии фронта;

1 млн. евро перечислят Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) для обеспечения потребностей эвакуированных граждан и ВПЛ.

В финском дипломатическом ведомстве подчеркнули, что обе организации также активно участвуют в мероприятиях по подготовке гражданского населения к зиме.

Необходимость дополнительного финансирования обусловлена ухудшением ситуации для гражданских из-за усиления российских атак.

Ранее Финляндия выделила дополнительные 40 млн евро для инициативы PURL, по которой страны НАТО закупают американское вооружение для Украины.