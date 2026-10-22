Фінляндія виділяє €2 млн на гуманітарну допомогу Україні: куди спрямують кошти

Уряд Фінляндії оголосив про надання Україні 2 млн євро гуманітарної допомоги. Залучені кошти спрямують на підтримку продовольчої безпеки, допомогу внутрішньо переміщеним особам (ВПО), евакуйованим громадянам та на підготовку до зимового періоду.

Як пише Dilo, про це свідчить заява, опублікована на сайті Міністерства закордонних справ Фінляндії.

Розподіл коштів

Згідно з ухваленим рішенням, виділений фінансовий ресурс буде розподілено рівними частинами між двома міжнародними інституціями:

1 млн євро отримає Всесвітня продовольча програма ООН (ВПП). Кошти підуть на доставку гуманітарних вантажів і продуктових наборів до населених пунктів, розташованих поблизу лінії фронту;

1 млн євро перерахують Управлінню Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) для забезпечення потреб евакуйованих громадян та ВПО.

У фінському дипломатичному відомстві наголосили, що обидві організації також беруть активну участь у заходах із підготовки цивільного населення до зими.

Необхідність додаткового фінансування зумовлена погіршенням ситуації для цивільних через посилення російських атак.

Раніше Фінляндія виділила додаткові 40 млн євро для ініціативи PURL, через яку країни НАТО закуповують американське озброєння для України.