Фінляндія передала Україні термінову військову допомогу на €1 млн

Фінляндія надасть Україні 35-й пакет військової допомоги вартістю близько €1 млн. Рішення ухвалив президент країни Александр Стубб 9 жовтня за пропозицією уряду.

Як пише Dilo, про це повідомило Міністерство оборони Фінляндії.

Новий пакет військової допомоги

Пакет містить одиницю оборонної продукції із запасів Збройних сил Фінляндії. Наразі допомогу передають Україні, а фінська сторона вже розпочала підготовку наступного, масштабнішого пакета.

Загальна вартість військового майна, яке Фінляндія передала Україні від початку повномасштабної війни, сягнула €3,6 млрд.

Міністр оборони Фінляндії Антті Хякканен заявив, що рішення про надання нового пакета ухвалили в прискореному порядку у відповідь на терміновий запит України.

"Ми не будемо закривати очі на скруту, в якій опинилися українці. Натомість ми будемо підтримувати Україну та продовжуватимемо постачання матеріальної допомоги", - наголосив Хякканен.

У фінському Міноборони не розкривають склад пакета, спосіб і графік доставки з міркувань безпеки та для гарантування того, що допомога дістанеться місця призначення.

Під час ухвалення рішення врахували як потреби України, так і можливості Збройних сил Фінляндії.

Раніше Фінляндія виділила додаткові 40 млн євро для ініціативи PURL, через яку країни НАТО закуповують американське озброєння для України.