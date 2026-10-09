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Финляндия передала Украине срочную военную помощь на €1 млн
Финляндия предоставит Украине 35-й пакет военной помощи стоимостью около €1 млн. Решение принял президент страны Александр Стубб 9 октября по предложению правительства.
Как пишет Dilo, об этом сообщило Министерство обороны Финляндии.
Новый пакет военной помощи
Пакет включает в себя единицу оборонной продукции из запасов Вооруженных сил Финляндии. Сейчас помощь передают Украине, а финская сторона уже приступила к подготовке следующего, более масштабного пакета.
Общая стоимость военного имущества, которое Финляндия передала Украине с начала полномасштабной войны, составила €3,6 млрд.
Министр обороны Финляндии Антти Хякканен заявил, что решение о предоставлении нового пакета было принято в ускоренном порядке в ответ на срочный запрос Украины.
"Мы не будем закрывать глаза на затруднения, в которых оказались украинцы. Вместе с тем мы будем поддерживать Украину и будем продолжать поставки материальной помощи", - подчеркнул Хякканен.
В финском Минобороны не раскрывают состав пакета, способ и график доставки по соображениям безопасности и для обеспечения того, что помощь достанется места назначения.
При принятии решения были учтены как потребности Украины, так и возможности Вооруженных сил Финляндии.
Ранее Финляндия выделила дополнительные 40 млн евро для инициативы PURL, по которой страны НАТО закупают американское вооружение для Украины.