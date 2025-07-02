Финская Hesburger планирует инвестировать более 12 млн евро в развитие сети ресторанов в Украине

Финская сеть быстрого питания Hesburger планирует инвестировать более 12 миллионов евро в открытие не менее 10 новых ресторанов в западных регионах Украины в течение следующих пяти лет.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на встречу заместителя Министра агрополитики Украины Оксаны Осьмачко из CEO East Office of Finnish Industries Янне Харджунпаа и CEO Hesburger Ukraine Вандой Замицкой-Бергендейл.

Это часть более широкой стратегии расширения компании, которая, несмотря на войну, видит Украину как перспективный рынок для развития.

Несмотря на войну, Hesburger активно развивает свое присутствие на украинском рынке. В марте 2025 года компания уже открыла под Киевом производственно-складской комплекс стоимостью 7,3 млн евро, способный производить до 6 тонн мяса ежесуточно. Это стало первой промышленной инвестицией из Финляндии в Украину после начала полномасштабной войны.

Сейчас у сети есть семь ресторанов в Киеве и Киевской области, в которых работает около 75 сотрудников. Дальнейшее расширение позволит не только увеличить количество заведений, но и создать новые рабочие места, что особенно важно для западных регионов.

В Министерстве агрополитики подчеркивают, что заинтересованность финского бизнеса – это мощный сигнал доверия к экономической стабильности Украины, а также доказательство того, что международные инвесторы видят в нашем государстве перспективного партнера по развитию агропереработки, инфраструктуры и торговли.

Напомним, в марте Hesburger открыла производственный комплекс по изготовлению котлет для бургеров и складской распределительный центр в городе Борисполь. Инвестиции в проект составили 7,3 млн. евро, что стало первой финской промышленной инвестицией в Украину с начала полномасштабного вторжения.