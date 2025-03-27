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Hesburger открывает производство в Борисполе: первая финская промышленная инвестиция в Украину с начала войны
Финская сеть быстрого питания Hesburger открыла производственный комплекс по изготовлению котлет для бургеров и складской распределительный центр в городе Борисполь. Инвестиции в проект составили 7,3 млн. евро, что стало первой финской промышленной инвестицией в Украину с начала полномасштабного вторжения.
Об этом говорится в релизе компании.
Новый производственный и логистический центр создаст 10 новых рабочих мест, а всего в Украине Hesburger уже трудоустроил 75 сотрудников.
"Это значительный шаг в укреплении нашей конкурентной позиции в Украине. Новый комплекс закладывает прочный фундамент для дальнейшего развития фин бизнеса, расширение сети ресторанов и изготовление наших бургеров из высококачественных местных ингредиентов", – отметил Кари Салмела, генеральный директор Hesburger Finland.
Строительство комплекса длилось дольше, чем планировалось, и дважды останавливалось из-за войны. Ванда Замичка-Бергедаль, генеральный директор Hesburger в Украине, поблагодарила за поддержку украинских партнеров, в частности Министерство инфраструктуры, Министерство экономики, Киевскую областную государственную администрацию и Бориспольскую районную государственную администрацию.
Посол Финляндии в Украине Тарья Фернандес подчеркнула, что открытие производства Hesburger – это пример подлинной поддержки Украины финскими компаниями.
"Пока многие инвесторы только говорят, финны действуют. Hesburger – одна из компаний, проявляющих смелость в сложные времена, и их вклад заметен не только в Украине, но и во всем мире", – отметила дипломат.
Hesburger продолжает развитие в Украине
Компания планирует расширение сети ресторанов в Украине уже в этом году, но в то же время подчеркивает, что ее главное стремление – наступление мира.
Hesburger известна своими фирменными соусами, производимыми на собственных заводах в Финляндии и Литве, а также использованием 100% говядины в своих бургерах.
Финский бренд работает на рынке быстрого питания более 50 лет. Основанный Гейкки и Кирсти Салмела в 1966 году семейный бизнес перерос в международную компанию с сетью в 9 странах. Hesburger имеет 7 заведений в Украине (в Киеве и Киевской области), 269 в Финляндии, 64 в Литве, 53 в Эстонии, 53 в Латвии, 32 в Болгарии, 2 в Германии и 1 в Польше.
Всего в компании работает более 9100 человек, из которых более 6000 – в Финляндии.
Напомним, что Hesburger возобновляет работу четырех из семи своих ресторанов в Украине (все они расположены в Киеве и Киевской области).